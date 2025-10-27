محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اظهارات اخیر در مجلس شورای اسلامی علیه حجت‌الاسلام حسن روحانی، اظهار داشت: نخست باید به این نکته حائز اهمیت اشاره کنم که آقای روحانی اخیرا موضع منفی درباره فدراسیون روسیه نداشته است. برعکس، ایشان همواره بر این باور بوده‌اند که به شکل پایدار به ویژه در شرایط حساس کنونی، خصوصاً در فضای بین‌المللی متأثر از مکانیزم «اسنپ‌بک»، ضروری است جمهوری اسلامی ایران روابط خود را با کشورهای دوست از جمله روسیه، چین و همسایگان بر مبنای عقلانیت، احترام متقابل و منافع مشترک راهبردی تعمیق بخشد‌.

روحانی اخیرا هیچ موضع منفی درباره روسیه نداشته است

معاون اسبق سیاسی وزارت امور خارجه افزود: سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم بر پایه «اصل موازنه هوشمند» و نظریه «تعامل سازنده» استوار بود. هدف از این سیاست، پرهیز از دوگانه‌سازی‌های کاذب میان شرق و غرب و تمرکز بر افزایش قدرت ملی از رهگذر تعامل هم‌زمان با همه کشور ها بر اساس منافع ملی است.

وی ادامه داد: بنابراین، نمی‌دانم منشأ این برداشت نادرست از کجاست و چه کسی چنین ادعایی را مطرح کرده است. اگر فردی عادی چنین سخنی می‌گفت، شاید قابل اغماض بود، اما هنگامی که در مجلس شورای اسلامی این موضوع را پشت تریبون رسمی بیان می‌کنند، لازم است دقیقاً مشخص شود که به کدام بخش از سخنان آقای روحانی اشاره دارند.

قائم مقام حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: در فضای سیاسی امروز، هرگونه انتساب نادرست به شخصیت‌های ملی، نه‌تنها اخلاقی نیست بلکه از منظر امنیت روانی جامعه نیز آسیب‌زاست؛ چرا که بی‌اعتمادی عمومی را نسبت به گفتار رسمی مسئولان افزایش می‌دهد.

تلاش جبهه پایداری برای «قطبی‌سازی تصنعی» در جامعه

رفتار طیف تندرو یکی از مصادیق «پوپولیسم گفتاری» است

عضو کابینه دولت‌های یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: آقای روحانی در جلسه‌ای با استانداران کشور، حدود دو هفته پیش، با صراحت اعلام کردند که در دوران دولت‌های ایشان، سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با شرق، به‌ویژه روسیه و چین، گسترش یافته است. این روابط صرفاً دیپلماتیک نبود، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، فناوری، دفاعی، و زیرساختی نیز عمق پیدا کرد. دکتر روحانی معتقد بودند که سیاست خارجی باید تابع عقلانیت و منافع ملی باشد، نه اسیر شعار یا احساسات لحظه‌ای.

وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: همواره منافع ملی اقتضا می‌کند که با شرق تعامل هوشمندانه و مستمر و با غرب گفت‌وگو بر مبنای عزت و احترام داشته باشیم. این نگاه، در واقع تبلور همان سیاستی است که دولت تدبیر و امید دنبال می‌کرد؛ متوازن، چندجانبه و بر محور منافع پایدار ایران.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متأسفانه، برخی جریان‌های سیاسی، به‌ویژه از طیف تندرو اصولگرا و جبهه پایداری، در تلاش‌اند با تحریف سخنان و ساخت دوگانه‌های کاذب، نوعی «قطبی‌سازی تصنعی» در جامعه ایجاد کنند. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این نوع رفتار، یکی از مصادیق «پوپولیسم گفتاری» است؛ یعنی تبدیل تفاوت دیدگاه‌ها به تعارض وجودی میان گروه‌ها. این پدیده مخرب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تجربه شده است.

مردم، صاحبان حقیقی کشورند و باید از مسائل مهم و تصمیمات کلان مطلع باشند

رییس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه افزود: در حقیقت، آنچه همواره موجب نارضایتی و افزایش رقابت سیاسی این گروه‌ها واقع می‌شود، صراحت و شفافیت آقای روحانی در گفت‌وگو با مردم است؛ از این رو همواره در تلاش اند تا از طریق قطبی سازی تصنعی و فشار های نامستحسن و ایجاد محدودیت در کنشگری وی ارتباط ایشان با مردم را کمرنگ کنند.

واعظی عنوان کرد: مردم، صاحبان حقیقی کشورند و باید از مسائل مهم و تصمیمات کلان مطلع باشند. سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و حمایت مردم در مواجهه با بحران‌ها، مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی است .

شفافیت برای کسانی که به پنهان‌کاری و تصمیم‌سازی در خفا عادت دارند، خوشایند نیست

وی افزود: از منظر سیاسی، این شفافیت همان متغیری است که در ادبیات حکمرانی مدرن، به‌عنوان حکمرانی پاسخگو و شفاف، میان قدرت و مسئولیت پیوند برقرار می‌نماید. طبیعی است که این شفافیت برای کسانی که به پنهان‌کاری و تصمیم‌سازی در خفا عادت دارند و منافع‌اشان در این عرصه غیرشفاف و خاکستری تامین می‌شود، خوشایند نباشد.

گروهی می‌کوشند ناکارآمدی‌های خود را در پوشش حمله به دولت پیشین پنهان کنند

قائم مقام حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: هجمه‌های متعدد و غیراخلاقی که این روزها به آقای روحانی وارد می‌شود، در واقع نوعی فرافکنی سیاسی است. گروهی می‌کوشند ناکارآمدی‌های خود را در پوشش حمله به دولت پیشین پنهان کنند. اما مردم آگاه ایران، با حافظه تاریخی قوی خود، می‌دانند چه کسانی در دوران سخت تحریم‌ها،سیل، کرونا و بلایای طبیعی متعدد شبانه‌روز برای ثبات کشور تلاش کردند و البته چه کسانی از فشارها علیه ایران و ملت ایران برای منافع جناحی بهره‌برداری کردند.

ادعای فرمانده پیشین سپاه با واقعیت‌های مستند و آمار و ارقام مغایرت دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به ادعای فرمانده پیشین سپاه مبنی بر کاهش بودجه دفاعی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: چنین ادعایی با واقعیت‌های مستند و آمار و ارقام مغایرت دارد. در تمام سال‌های مسئولیت دولت تدبیر و امید، وزرای محترم دفاع بارها تأکید کرده‌اند که علیرغم مجموعه محدودیت‌های اقتصادی، دولت از هیچ تلاشی برای تقویت بنیه دفاعی کشور دریغ نکرد.

وزیر ارتباطات در دولت یازدهم افزود: پیشرفت‌های چشمگیر ایران در عرصه‌های موشکی و پهپادی حاصل یک روند مداوم و چندساله است؛ نه محصول تصمیم‌های مقطعی. چنان‌که در جنگ دوازده‌ روزه اخیر نیز واکنش‌های دفاعی کشور بر پایه همان ظرفیت‌هایی بود که در هشت تا ده سال گذشته پایه‌گذاری شد. این واقعیت را می‌توان مصداق «پیوستگی راهبردی در سیاست دفاعی ایران» دانست و با تغییر دولت‌ها و سیاست های کلان مدیریتی در پیوستگی توسعه ای سیاست های دفاعی کاستی صورت نخواهد پذیرفت.

سیاست خارجی، میدان هیجان یا شعار نیست

بهترین داور تاریخ است و آگاه‌ترین قاضی، مردم

واعظی اظهار داشت: سیاست خارجی، میدان هیجان یا شعار نیست، بلکه عرصه گفت‌وگو، پردازش، محاسبه و درک عمیق از منافع ملی است. دیپلماسی حرفه‌ای، نیازمند ترکیب هوشمندانه از مقاومت گفتمانی و مذاکره بر مبنای احترام متقابل به جهت کسب منافع معقول و منطقی است.

وی افزود: مردم ایران امروز به‌خوبی می‌دانند که قضاوت درباره کارنامه دولت‌ها باید مبتنی بر واقعیت‌ها و شاخص‌های عینی باشد، نه بر اساس فضاسازی‌های جناحی. در نهایت، بهترین داور تاریخ است و آگاه‌ترین قاضی، مردم. آنان هستند که میان شعار و خدمت، تمایز قائل می‌شوند و می‌دانند چه کسانی در مسیر منافع ملی حرکت کرده‌اند.

واعظی در پایان خاطرنشان کرد: البته از جایی که در دوران معاصر، رسانه ها و شبکه های اجتماعی با قدرت تاثیر گذاری عمیق، تاریخ و‌حقایق آن را به صورت برخط منتشر و بیان می‌سازند، زیبنده نیست سخنان بی پشتوانه و ناصحیح از تریبون رسمی کشور اشاعه شود.

انتهای پیام/