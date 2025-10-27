به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در بخش اول جلسه گزارشی درباره ارزیابی اجرای برنامه هفتم داده شد و در بخش بعدی طرح جامع مرزبانی با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن تصویب شد.

وی با اشاره به حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در کمیسیون امنیت ملی گفت: سفیر ایران در روسیه گزارشی از آخرین تحولات و روابط ایران و روسیه به ویژه طی ماه‌های اخیر به اعضای کمیسیون ارائه کرد و به سوالات اعضا پاسخ داد.

رضایی توضیح داد: آقای جلالی بیان کرد که روسیه همسایه بزرگ و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران است و باید روابط مناسبی با آن داشته باشیم و روس‌ها بر مبارزه با یکجانبه‌گرایی تاکید دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: سفیر ایران در روسیه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و بریکس و همچنین امضای موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو اوراسیا اشاره کرد و گفت که این موارد فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه روابط اقتصادی است؛ اکنون هم روابط در سطح بسیار خوبی بین دو کشور و در حال توسعه است.

رضایی بیان کرد: آقای جلالی به این موضوع اشاره داشت که روس‌ها نگفته‌اند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال غنی‌سازی صفر باشد و در واقع موضع روسیه غنی سازی صفر ایران نبوده و نیست و از مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای حمایت کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آقای جلالی گزارشی از سفر مقامات ایران به روسیه در ماه‌های اخیر ارائه کرد. در پاسخ به سوالی هم گفت که روس‌ها از حمله رژیم صهیونیستی به ایران اطلاعی نداشتند.

وی افزود: سفیر ایران در روسیه با اشاره به همکاری‌های ایران و روسیه، تشریح کرد که در ماجرای آتش‌سوزی بندر شهید رجایی و در جریان شهادت شهید رئیسی، روس‌ها بلافاصله وارد عمل شدند و همکاری خیلی خوبی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند.

رضایی در پایان گفت: سفیر ایران در روسیه در ارتباط با خرید اس ۴۰۰ هم گفت که جمهوری اسلامی ایران تقاضایی برای خرید اس ۴۰۰ از روسیه نداشته است. در پایان تاکید کرد که رئیس‌جمهور در توسعه روابط با روسیه جدی است و شخصا برخی از موارد را پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/