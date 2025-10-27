خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلالی در کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد:

ایران تقاضایی برای خرید اس ۴۰۰ از روسیه نداشته است

ایران تقاضایی برای خرید اس ۴۰۰ از روسیه نداشته است
کد خبر : 1705567
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با سفیر ایران در روسیه گفت: بر اساس توضیحات جلالی، رئیس‌جمهور در توسعه روابط با روسیه جدی است و شخصا برخی از موارد را پیگیری می‌کند؛ اکنون هم روابط ایران و روسیه در سطح بسیار خوبی است.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در بخش اول جلسه گزارشی درباره ارزیابی اجرای برنامه هفتم داده شد و در بخش بعدی طرح جامع مرزبانی با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن تصویب شد.

وی با اشاره به حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در کمیسیون امنیت ملی گفت: سفیر ایران در روسیه گزارشی از آخرین تحولات و روابط ایران و روسیه به ویژه طی ماه‌های اخیر به اعضای کمیسیون ارائه کرد و به سوالات اعضا پاسخ داد.

رضایی توضیح داد: آقای جلالی بیان کرد که روسیه همسایه بزرگ و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران است و باید روابط مناسبی با آن داشته باشیم و روس‌ها بر مبارزه با یکجانبه‌گرایی تاکید دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: سفیر ایران در روسیه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و بریکس و همچنین امضای موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو اوراسیا اشاره کرد و گفت که این موارد فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه روابط اقتصادی است؛ اکنون هم روابط در سطح بسیار خوبی بین دو کشور و در حال توسعه است.

رضایی بیان کرد: آقای جلالی به این موضوع اشاره داشت که روس‌ها نگفته‌اند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال غنی‌سازی صفر باشد و در واقع موضع روسیه غنی سازی صفر ایران نبوده و نیست و از مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای حمایت کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آقای جلالی گزارشی از سفر مقامات ایران به روسیه در ماه‌های اخیر ارائه کرد. در پاسخ به سوالی هم گفت که روس‌ها از حمله رژیم صهیونیستی به ایران اطلاعی نداشتند.

وی افزود: سفیر ایران در روسیه با اشاره به همکاری‌های ایران و روسیه، تشریح کرد که در ماجرای آتش‌سوزی بندر شهید رجایی و در جریان شهادت شهید رئیسی، روس‌ها بلافاصله وارد عمل شدند و همکاری خیلی خوبی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند.

رضایی در پایان گفت: سفیر ایران در روسیه در ارتباط با خرید اس ۴۰۰ هم گفت که جمهوری اسلامی ایران تقاضایی برای خرید اس ۴۰۰ از روسیه نداشته است. در پایان تاکید کرد که رئیس‌جمهور در توسعه روابط با روسیه جدی است و شخصا برخی از موارد را پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ