نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت آغاز شد
نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت جهت بررسی لایحه ساختار، تشکیلات و وظایف سازمان ملی مهاجرت آغاز شد.
به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدصالح جوکار و با حضور حداکثر اعضا جهت بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص لایحه ساختار، تشکیلات و وظایف سازمان ملی مهاجرت آغاز شد.
در این نشست نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت امورخارجه، دستگاه های اجرایی مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس حضور دارند.