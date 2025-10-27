نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت آغاز شد

به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدصالح جوکار و با حضور حداکثر اعضا جهت بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص لایحه ساختار، تشکیلات و وظایف سازمان ملی مهاجرت آغاز شد.

در این نشست نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت امورخارجه، دستگاه های اجرایی مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس حضور دارند.

انتهای پیام/