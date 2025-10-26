دستگیری عوامل تیراندازی به مامورین منابع طبیعی در شهرستان نور

به گزارش ایلنا، امین یوسفی، دادستان عمومی وانقلاب شهرستان نور گفت: در پی درگیری قاچاقچیان چوب جنگلی با مامورین منابع طبیعی شهرستان نور که منتهی به تیراندازی متهمان به سمت مامورین منابع طبیعی و زخمی شدن نامبردگان شد، بلافاصله دادستانی دستور تحقیقات مقدماتی به منظور شناسایی هویت متهمان و دستگیری آنان صادر کرد.