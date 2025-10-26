خبرگزاری کار ایران
دستگیری عوامل تیراندازی به مامورین منابع طبیعی در شهرستان نور
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان نور از دستگیری و بازداشت دوتن از عوامل تیراندازی به مامورین منابع طبیعی نور خبرداد.

به گزارش ایلنا، امین یوسفی، دادستان عمومی وانقلاب شهرستان نور گفت: در پی درگیری قاچاقچیان چوب جنگلی با مامورین منابع طبیعی شهرستان نور که منتهی به تیراندازی متهمان به سمت مامورین منابع طبیعی و زخمی شدن نامبردگان شد، بلافاصله دادستانی دستور تحقیقات مقدماتی به منظور شناسایی هویت متهمان و دستگیری آنان صادر کرد.

یوسفی اضافه کرد: متاسفانه سوءقصد به جان مامورین منابع طبیعی شهرستان نور با تیراندازی سلاح ساچمه زن توسط افراد ناشناس در منطقه الیمالات انجام شد که دو نفر در این رابطه شناسایی و دستگیری عوامل تیراندازی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: امروز متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان عمومی وانقلاب نور با تاکید بر سرعت و قاطعیت دادستانی در برخورد با قاچاقچیان چوب عنوان کرد: پرونده در یکی از شعبات بازپرسی در حال رسیدگی است.

