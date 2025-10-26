تأکید بر نظارت مستمر بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به پرستاران
رئیس سازمان بازرسی گفت: بازرسان سازمان بازرسی مستمرا بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به پرستاران نظارت کرده و دستگاهها را ملزم به اجرای صحیح این قوانین نمایند.
به گزارش ایلنا، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست شورای معاونین سازمان بازرسی کل کشور با تبریک ولادت حضرت زینب سلامالله علیها و روز پرستار، پرستاران را قشری زحمتکش، صبور و ایثارگر توصیف کرد که حضورشان آرامشبخش بیماران است و با وجود کمبودها، پای کار ایستاده و در خدمت به بیماران کوتاهی نمیکنند.
وی با یادآوری دوران شیوع کرونا و تلاشهای پرستاران، افزود: در آن روزها، بسیاری حتی از نزدیکان بیماران، از آنها فاصله میگرفتند؛ اما پرستاران شبانهروز در کنار بیماران حضور داشتند.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: بزرگداشت مقام پرستار، تجلیل از انسانهایی است که وجودشان آرامشبخش و معنابخش زندگی دیگران است.
خدائیان تأکید کرد که بازرسان سازمان بازرسی مستمرا بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به پرستاران نظارت کرده و دستگاهها را ملزم به اجرای صحیح این قوانین نمایند تا گامی مؤثر در حمایت و خدمت به این قشر زحمتکش برداشته شود.