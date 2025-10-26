تأکید بر نظارت مستمر بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به پرستاران

وی با یادآوری دوران شیوع کرونا و تلاش‌های پرستاران، افزود: در آن روزها، بسیاری حتی از نزدیکان بیماران، از آن‌ها فاصله می‌گرفتند؛ اما پرستاران شبانه‌روز در کنار بیماران حضور داشتند.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: بزرگداشت مقام پرستار، تجلیل از انسان‌هایی است که وجودشان آرامش‌بخش و معنابخش زندگی دیگران است.

خدائیان تأکید کرد که بازرسان سازمان بازرسی مستمرا بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به پرستاران نظارت کرده و دستگاه‌ها را ملزم به اجرای صحیح این قوانین نمایند تا گامی مؤثر در حمایت و خدمت به این قشر زحمتکش برداشته شود.