انعقاد تفاهم نامه مجمع تشخیص مصلحت و مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
جلسه هماندیشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس این مرکز، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین جلسه با ابراز قدردانی از تلاشهای ۱۵ ساله این مرکز که مهمترین ماموریت نخبگانی در حوزه پیشرفت کشور را برعهده دارد، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان مخاطب اصلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قلمداد میشود.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازنگری ویراست اول این الگو تحت عنوان «الگوی پایه»، فعالیت چشمگیری داشته است که ماحصل آن مجموعهای مشتمل بر ۵۰۰ موضوع، مسئله اساسی، چالش و ارائه پیشنهاد در قالب یک مجلد هزار صفحهای بود که به مقام معظم رهبری تقدیم شد.
ذوالقدر با اشاره به اینکه مجمع تشخیص در حال تدوین چشمانداز آینده کشور و بازنگری در سیاستهای کلی نظام است، اظهار امیدواری کرد: سازوکاری فراهم شود که کمیسیونهای تخصصی مجمع و پژوهشکده تحقیقات راهبردی آن بتوانند در راستای انجام ماموریتهای خود در ارتباط با «تعیین سیاستهای کلی» و «تشخیص مصلحت» و همچنین در ارائه طریق برای رفع معضلات ارجاعی به مجمع تشخیص، از ظرفیتها، دستاوردها و تولیدات علمی ــ پژوهشی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نیز از نظرات شخصیتهای علمی و فکری که با مرکز ارتباط دارند، بهرهمند شوند و مرکز نیز امکان استفاده از تولیدات علمی پژوهشی کمیسیونها، پژوهشکده، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص را داشته باشد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با طرح دو موضوع مهم درباره «تعیین رابطه الگو با چشمانداز» و «تمایز بین تدابیر مندرج در چشمانداز با سیاستهای کلی» خواستار ارائه توضیحات تکمیلی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دراین باره شد.
در این جلسه، صادق واعظزاده، رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ وجودی و فرایندی، نزدیکترین نهاد رسمی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کشور قرار دارد و همکاری این مرکز با مجمع تشخیص بلند مدت و بسیار تنگاتنگ است، تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، در تمام حوزهها همکاری نزدیک و صمیمانهای با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشته است.
واعظزاده با معرفی اندیشکدههای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که بعنوان محور و کانون اندیشه پیشرفت در حوزههای تخصصی متعدد تشکیل شدهاند، گفت: این مرکز علیرغم نیروی انسانی محدود، با ۱۵ هزار تن از شخصیتهای علمی کشور به صورت نامحدود، ارتباط مستمر دارد و اندیشکدهها بعنوان اولین حلقه ارتباطی با این جمع نخبگانی انبوه، به صورت لایه به لایه همکاری گسترده دارند.
در ادامه جلسه، روسای کمیسیونهای حقوقی، سیاسی، زیربنایی، اقتصادی، مشترک و رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع و همچنین برخی روسای اندیشکدههای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
این گزارش حاکیست: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز اسلامی ایرانی پیشرفت در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری جهت تبادل اطلاعات و تولیدات علمی ــ پژوهشی به توافق رسیدند.