وحید احمدی در رابطه با اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مبنی بر اینکه تحریم‌های سازمان ملل هنوز بازنگشته است و در خصوص پروسه بازگشت این‌ تحریم‌ها که به واسطه فعال شدن اسنپ بک باز خواهند گشت، گفت: باید در خصوص اظهارات دقت شود. مفهومی ندارد ما برای آن چیزی که طرف ‌های مقابل‌مان مطرح می‌کنند که غیرحقوقی و غیرحق است، ارزشی قائل شویم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: برجام بین ایران و ۱+۵ امضا شده است. ایران به تمامی تعهدات خودش عمل کرد اما آنان، خصوصا کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تعهدات خودشان عمل نکردند و از طرف دیگر هم آمریکایی‌ها خارج شدند.

وی با اشاره به پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱، بیان کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شده است، ایران به همه تعهدات خودش عمل کرده است پس از لحاظ حقوقی راهی برای بازگشت اسنپ بک که به تبع آن تحریم‌ها و آن ۶ قطعنامه بازگردد وجود ندارد و نیست.

احمدی یادآور شد: حتی در اجلاس کشورهای عدم تعهد که اخیرا در اوگاندا برگزار شد، ۱۲۱ کشور در قطعنامه خودشان رسماً اعلام کردند که قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان رسیده است و دلیلی وجود ندارد طرف‌های مقابل بخواهند به اسنپ بک مراجعه کنند یا اسنپ بک اعتبار داشته باشد. خود اعلام نظر ۱۲۱ کشور به عنوان اعضای جنبش عدم تعهد یک پشتوانه قوی نسبت به مواضع جمهوری اسلامی ایران است. روسیه و چین هم به همین کیفیت هستند.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من هیچ مبنای حقوقی و منطقی برای موضوع اسنپ بک دیگر مطرح نیست و نباید دولتمردان و مسئولین ما نسبت به این موضوع ایجاد تردید کنند که این تحریم‌ها بازمی‌گردد یا خیر؟ چراکه اساسا این امر قانونی نیست که ما بخواهیم به بازگشت‌شان فکر کنیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی درخصوص پیش شرط ادامه مذاکرات مبنی بر غنی‌سازی صفر درصد و تحویل اورانیوم‌های غنی شده، بیان کرد: بحث مذاکره یک موضوع است، بحث اورانیوم غنی شده موضوع دیگری است. با فرض اینکه همه این‌ها اکنون وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران به این مواد دسترسی داشته باشد، قطعاً جمهوری اسلامی ایران نمی‌آید حاصل زحمات خود را به راحتی تحویل دهد.

وی بیان کرد مجلس بیان کرد: یک بار این در ابتدای کار برجام افتاد و آن برای عبرت جامعه ما کفافیت می‌کند، مردم ما دیگر اجازه چنین فریب خوردنی را به مسئولین‌شان نمی‌دهند. مسئولین قبلی ما در جریان برجام فریب خوردند؛ هم به تعهدات خود عمل کردند و هم امکاناتی که می‌توانست به نوعی بازدارنده باشد را به توصیه‌ طرف‌های مقابل کنار گذاشتند و از کشور خارج کردند اما مشاهده کردیم طرف‌های مقابل به هیچ‌کدام از تعهدات‌شان پایبند نبودند.

احمدی تاکید کرد: بنابراین، بحث مذاکره و پیوست کردن این موضوعات یا بحث غنی‌سازی صفر، به اعتقاد من، رلطی به یکیگر ندارد و منطقی نیست که این مسائل را در کنار هم گره بزنیم.

احمدی بیان کرد:‌ جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق مشروع خود و به عنوان عضوی از NPT، حق غنی‌سازی در هر سطحی زیر نظر آژانس را دارد. نیازی به این نیست که ما بخواهیم این موضوع را گدایی کنیم.

وی یادآور شد: یکی از اشتباهات اساسی ایرانی‌ها این بود که آمدند و روی حق غنی‌سازی بحث کردند و این یک خطای استراتژیکی بود که تیم ما داشت. در حالی که وقتی ما عضویت درNPT را داریم، این حق برای ما حاصل است. چه ضرورتی داشت که ما برویم روی حقی که داریم، مذاکره کنیم که به ما اجازه می‌دهند حق غنی‌سازی داشته باشیم یا خیر ؟

این نماینده مجلس عنوان کرد: حالا این اتفاقات افتاده است، دورانش هم تمام شده؛ دوباره معنا ندارد که ما به این سمت برویم، زیرا اساساً این‌ها بهانه هستند. خود آن‌ها هم می‌دانند که مسئله پیشرفت ایران است و اجازه پیشرفت را نمی‌خواهند بدهند. بقیه مسائل، مسائل واهی است که آن‌ها دنبالش هستند.

