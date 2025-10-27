حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره صحبت‌های رئیس جمهور درباره این که «مدارس دولتی باید در تراز بهترین مدارس کشور قرار گیرند»، گفت: آقای رئیس جمهور زحمات بسیار خوبی می‌کشند و من صمیمانه باید تشکر کنم. سال‌هاست که مقام معظم رهبری با عتاب و خطاب و سفارش و توصیه تاکید ‌می‌کنند مدارس دولتی باید تقویت شوند.

نائیب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:همه ما باید این توصیه را دنبال کنیم امسال هم در هفته معلم همه مسئولین به شدت از سوی مقام معظم رهبری برای توجه به آموزش و پرورش و مدارس دولتی مورد خطاب قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: این بدان معنا نیست که مدارس غیردولتی را رها کنیم؛ بلکه مدارس دولتی باید حتما تقویت شوند.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: من به رئیس جمهور یک سفارش دارم؛ آقای رئیس‌جمهور اگر می‌خواهی در تاریخ آموزش و پرورش ماندگار شوی، از ساختن مدرسه و کلاس و دادن تجهیزات تشکر می‌کنیم، اما یک موضوع مهم است؛ به معلم برسید.

وی درخصوص رتبه‌بندی معلمان گفت: این طرح اجرا شد اما خیلی دلچسب نبود.

