حاجی بابایی در گفت‌وگو با ایلنا:

رتبه‌بندی معلمان اجرا شد، اما خیلی دلچسب نبود/ آقای پزشکیان اگر می‌خواهید در تاریخ ماندگار شوید، به معلمان برسید

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ساخت مدرسه و تجهیز کلاس‌ها کافی نیست، گفت: اجرای رتبه‌بندی معلمان انجام شد اما نتیجه‌اش برای فرهنگیان دلچسب نبود؛ اگر دولت می‌خواهد نامی نیک در آموزش و پرورش بر جا بگذارد، باید به جایگاه معلمان توجه واقعی نشان دهد.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره صحبت‌های رئیس جمهور درباره این که  «مدارس دولتی باید در تراز بهترین مدارس کشور قرار گیرند»، گفت: آقای رئیس جمهور زحمات بسیار خوبی می‌کشند و من صمیمانه باید تشکر کنم. سال‌هاست که  مقام معظم رهبری با عتاب و خطاب و سفارش و  توصیه تاکید ‌می‌کنند مدارس دولتی باید تقویت شوند.

نائیب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:همه ما باید این توصیه را دنبال کنیم امسال هم در هفته معلم همه مسئولین به شدت از سوی مقام معظم رهبری برای توجه به آموزش و پرورش و مدارس دولتی مورد خطاب قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: این بدان معنا نیست که مدارس غیردولتی را رها کنیم؛ بلکه مدارس دولتی باید حتما تقویت شوند.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: من به رئیس جمهور یک سفارش دارم؛ آقای رئیس‌جمهور اگر می‌خواهی در تاریخ  آموزش و پرورش ماندگار شوی،  از ساختن مدرسه و کلاس و دادن تجهیزات تشکر می‌کنیم، اما یک موضوع مهم است؛ به معلم برسید.

وی درخصوص رتبه‌بندی معلمان گفت: این طرح اجرا شد اما خیلی دلچسب نبود.

