به گزارش ایلنا، مهرداد گودرزوند چگینی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 4 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک روز پرستار که سرمایه های اصلی درمان کشور هستند، گفت: سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت باید تدابیر لازم برای بهبود تأمین معیشت آنها را در دستور کار قرار دهند.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قدرت های استکباری جهان به ویژه آمریکا، اروپا و رژیم کودک کش صهیونیستی باید بدانند با تحریم های ظالمانه و برهم زدن قواعد بین المللی هرگز به اهداف خود دست نمی یابند، گفت: فناوری هسته ای ایران تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری نیست.

وی در ادامه تأکید کرد: از مسئولان دیپلماسی کشور انتظار است در جریان هر مذاکره ای، حقوق اولیه کشور در برخورداری از انرژی هسته ای را در نظر بگیرند که قابل مذاکره با هیچ ابرقدرتی نیست.

گودرزوند چگینی در ادامه تصریح کرد: در آستانه تدوین قانون بودجه 1405 قرار داریم که از سازمان بودجه می خواهیم افزایش حقوق نیروهای مسلح از جمله سپاه، ارتش و نیروی انتظامی با توجه به خدمات آنها در تأمین امنیت کشور، در اولویت باشد. بازنشستگان لشگری نیز باید مورد توجه باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: قول هایی که انجام نشدنی است و کارهایی که می توان انجام داد اما انجام نمی دهند را مورد توجه قرار دهند. همه اقدامات برای ریل منجیل از دو سال گذشته و در دولت قبلی انجام و ابلاغ شد اما در این دولت متوقف شد که باید به وضع آن رسیدگی شود.

وی در ادامه با انتقاد از عدم طراحی برای رمپ رودبار طی یک سال گذشته، عنوان کرد: ایستگاه قطار منجیل و رودبار بلاتکیلف و نیمه کاره رها مانده در حالی که سرمایه کشور است. راه هایی که به خاطر تأسیس ریل قطار تخریب شد باید هرچه سریع تر بازسازی شود. شرکت راه آهن، مسیر مردم را قطع کرده و باید حداقل با فنس کشیدن از کشته شدن دام ها صیانت کند.

گودرزوند چگینی در ادامه خطاب به وزیر میراث فرهنگی انتقاد کرد: تا کنون هیچ اقدام عملی برای سرمایه گذاری گردشگری و بومگردی در کشور صورت نگرفته و صرفا جلسات تشریفاتی برگزار می شود.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در ادامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مرغداری ها گفت: مرغداری ها در هر شهرستان باید بر اساس موقعیت و آب و هوا تأسیس شده و امکانات به آنها تخصیص یابد تا ساکنان و روستاها بتوانند به زندگی خود ادامه دهند و تولیدکنندگان نیز تولید را ادامه دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه از وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی انتظار می رود درمانگاه منجیل که تنها درمانگاه این شهر است را مورد بررسی و بازسازی قرار دهد، گفت: این سرمایه به حال خود رها شده و از آن استفاده بهینه نشده است در حالی که این سرمایه کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد.

گودرزوند چگینی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر نیرو اظهار کرد: بعد از سالیان سال، تکلیف مالکیت زمین های نیروگاه بادی که تا کنون چند دست گشته مشخص نشده و مالکین اصلی از حقوق اولیه خود برخوردار نیستند. کسانی که صاحب زمین بودند به خاطر نرسیدن به حق خود از دنیا رفته اند و حقوق اولیه به آنها نرسیده است. وزارت نیرو باید هیأتی را مشخص کند که احقاق حقوق مالکین نیروگاه های بادی منجیل است.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به وزیر صمت درباره وضعیت معدن بخش انبارلو شهرستان رودبار که یکی از سرمایه های کشور است، گفت: این معدن امکانات و تأسیسات دارد و همه شرایط برای فعالیت در آن وجود دارد و در شرایطی که ما در حال واردات زغال سنگ هستیم، این معدن می تواند به کشور کمک کند.

