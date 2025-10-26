حق مردم نیست در جنگ اقتصادی تنها باشد

به گزارش ایلنا، سیدجلیل میرمحمدی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: ولادت حضرت زینب (س)، بزرگ پرستار کربلا را به سفید پوشان پرستار شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی تبریک می گویم.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از دولت انتظار می رود مطالبات حدود ۹ ماهه پرستاران عزیز و دانشگاه علوم پزشکی را هرچه زودتر پرداخت کنند؛ در این راستا از آقای دکتر قالیباف که با مصوبه اخیر و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی اقدامات خوبی انجام دادند، قدردانی می کنم؛ در این راستا باید اعلام شود که بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از بدهی های تامین اجتماعی به دانشگاه ها مستهلک خواهد شد.

وی افزود: ملت قهرمان ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ایستادگی بی‌نظیر خودش در برابر رژیم صهیونیستی را نشان داد و حماسه آفرید؛ در واقع دشمن متجاوز را به خاک مذلت نشاند لذا این سوال وجود دارد که آیا واقعاً حق این ملت است که در بحث تورم و بحث‌های معیشتی به زانو در بیاید و در جنگ اقتصادی تنها باشد و دولت هیچ برنامه‌ای نداشته باشد. امروز مشاهده می شود که بازار رها شده‌ و نظارتی از طرف هیچ کدام از نهادهای نظارتی برایش مستولی نیست و هیچ کاری انجام نمی شود.

میرمحمدی ادامه داد: هر روز شاهد افزایش قیمت‌های اقلام اساسی مردم هستیم و این مهم در حالیست که وزارتخانه صمت، تعزیرات و وزارتخانه اقتصاد به عنوان متولیان امر، هیچ برنامه‌ای ندارند. در این میان فقط مردم هستند که آسیب می‌بینند؛ آیا عدالت است که امروز چنین ملتی با تورم و گرانی بی‌سابقه دست و پنجه نرم کند و برنامه‌ای وجود نداشته باشد!.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور، تصریح کرد: باید پاسخ داده شود دولت چه برنامه ای دارد؟ اینکه ما مدام از قرآن و نهج البلاغه بگوییم و سپس از بدیهی‌ترین نیازهای مردم را غافل باشیم، معنا دارد!. بر این اساس دولت باید برنامه و اقدام عاجلی را ارائه دهند تا شاهد تورم افسار گسیخته نباشیم.

وی بیان کرد: آنچه مشاهده می شود بیانگر عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است؛ به عنوان مثال از معاون وزیر جهاد در مورد نهاده های دامی سوال شد و وی پاسخ داد که کل نهاده ها در گمرک مانده و منتظر ارز هستیم؛ موضوع را از بانک مرکزی سوال می شود، خلاف این روند را به عنوان پاسخ ارائه می دهد. همچنین رییس کمیسیون کشاورزی نیز در این خصوص می گوید که مسئولان خلاف واقع پاسخ می دهند؛ این روند چه وفاق و تفاهمی است که آثارش صرفا ضربه به دامداران است.

میرمحمدی گفت: در جریان بازدید از حوزه انتخابیه، یکی از دامداران منطقه مراجعه کرد و گفت چند گوسفند برای معیشت خود پرورش می دهد اما اکنون یونجه و جو با افزایش چندین برابری قیمت روبرو شده است. این مهم در حالیست که معاون وزیر جهاد می گوید دعا کنید انشالله بتوانیم موفق باشیم در خدمت رسانی! بدانند چه دعایی، نفرین پشت سرشان است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخ دهند چه برنامه ای دارد و چرا فکر عاجلی برای مردم نمی‌کنند؟ متاسفانه دام مولد به کشتارگاه می رود و این مهم قبلا نیز یکبار تجربه شده که سبب افزایش قیمت گوشت شد و اکنون نیز در حال تکرار مجدد آن هستیم.

وی افزود: یک آقای به اصطلاح سیاستمدار که امروز اگر در موردش نظرسنجی شود، کمترین نمره را می‌گیرد و در بحث‌های عملکردی جزء منفورترین افراد سیاسی محسوب می شود و خساراتی که وی به کشور زد را می توان با خسارات مغول مقایسه کرد، اکنون مجلس را زیر سوال میبرد و می گوید مصوبات مجلس با اکثریت مردم مخالف است.

میرمحمدی ادامه داد: عملکرد شما در کرونا موافق مردم بود؟ کشتار ۷۰۰ نفر در روز موافق مردم بود؟ برجامی که شما به کشور تحمیل کردید موافق مردم بود یا اسنپ بکی که امروز به پاشنه آشیل دولت موافق شما تبدیل شده موافق مردم است یا مصوباتی مانند تأسیس صندوق حمایت از بیماران سرطانی، بیمه کردن ۶ میلیون نفر از افراد دهک های پایین، قوانین معیشتی، پیش بینی کالا برگ که این مجلس داشت؟.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شما چه حرفی برای گفتن دارید که مجلس انقلابی را مورد تمسخر قرار می دهید! فاجعه آبان ۹۸ که شما رقم زدید، آیا نظر مردم بود؟ در این زمینه موضع گیری جدی نیاز است زیرا وقتی فردی قانون حجاب و قرآن را زیر سوال می برد و گذشته اس مورد نفرت مردم انقلابی است، باید مورد برخورد قرار بگیرد.

