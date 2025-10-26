علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص تجمع کارگران فولاد مقابل مجلس شورای اسلامی و اعتراض آنان به انتقال این صندوق به صندوق کشوری گفت: این توقع به جایی است. صندوق بازنشستگی فولاد یک ابهامی برایش مطرح شده است؛ در حقیقت در نحوه ادغام آن و بعضی از چالش‌هایی که وجود داشته است، ابهاماتی وجود دارد و ما معتقدیم که این چالش‌ها بر اساس قانون نباید انجام می‌شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کارگران فولاد یک عمر زحمت کشیدند تا یک صندوق تاسیس شود. صندوق بازنشستگی فولاد با هدف حمایت از کارگرانی تاسیس شد که در سخت‌ترین شرایط کشور در معادن کار کردند. کارگران فولاد بسیار سختی کشیدند و متاسفانه باید با فرانشیز درمان خدمت‌رسانی می‌کردند و بعضی از امتیازاتی که در دوران بازنشستگی باید به آنها می‌دادند می‌بایست ماورای آن چیزی که وجود دارد، می‌بود.

بابایی کارنامی ادامه داد: متاسفانه این صندوق را به سمت بازی‌های سیاسی و سیاست زدگی بردند و معلوم نیست آنچه اتفاق افتاده اسمش ادغام است یا تجمیع اما به هر حال خلاف قانون صورت گرفته است ما هم به عنوان کمیسیون و فراکسیون سریعا به دنبال آن هستیم که به جمع‌بندی برسیم و نتیجه را پیگیری کنیم و اگر نشد از ابزارهای قانونی مجلس استفاده کنیم تا بتوانیم کار را انجام دهیم.

وی در پاسخ به اینکه یکی از مطالبات تجمع کنندگان بحث همسان‌سازی است، گفت: مطالبه همسان‌سازی را همه بازنشستگان و صندوق‌ها از جمله فولادی‌ها دارند بازنشستگان صندوق فولاد جزو مظلوم‌ترین کارگران کشور هستند که برایشان این اتفاقات می‌افتد.

به گزارش ایلنا، بازنشستگان صنعت فولاد در تماس با ایلنا، از تجمع امروز (۴ آبان ماه) در تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر دادند. در این تجمع، بازنشستگان صنعت فولاد از استان‌های تهران، اصفهان، کرمان و زیرآب مازندران و همچنین رودبار گیلان حضور دارند که با هدف مطالبه‌گری به تهران آمده‌اند.

به گفته یکی از بازنشستگان، این تجمع اعتراضی در انتقاد به غیر قانونی بودن ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و در عین حال تداوم مشکلات معیشتی ناشی ازعدم اجرای کامل متناسب‌سازی و عدم رسیدگی به وضعیت درمانی بازنشستگان برگزار شده است.

او با بیان اینکه متاسفانه مشکلات بازنشستگان فولاد همچنان تداوم دارد و کسی پاسخگو نیست، درباره مشکلات بخش درمان اضافه کرد: بازنشستگان، هم بازنشستگان فولادی و هم مستمری‌بگیران بخش معدن، در حوزه درمان همچنان مشکل دارند؛ خیلی از مراکز درمانی و داروخانه‌ای با بیمه بازنشستگان فولاد قطع ارتباط کرده‌اند و بازنشستگان نمی‌توانند خدمت بگیرند.

به گفته وی، اصلاح همسان‌سازی حقوق در چارچوب تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و تاکید بر تامین حقوق بازنشستگان فولاد مطابق با اساسنامه صندوق و ارائه درمان رایگان همانند گذشته، مهم‌ترین خواسته‌هاست و دولت و مجلس باید آن‌ها را بر آورده کنند.

انتهای پیام/