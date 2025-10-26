خبرگزاری کار ایران
نتیجه پزشکی قانونی درباره فوت دو کودک در خان‌ببین گلستان اعلام شد

نتیجه پزشکی قانونی درباره فوت دو کودک در خان‌ببین گلستان اعلام شد
رئیس حوزه قضایی بخش خان ببین گفت: بررسی‌های پزشکی قانونی درباره مرگ دو کودک گلستانی، هیچ نشانه‌ای از مسمومیت غذایی را تأیید نکرده و دستور رفع پلمب فست‌فود صادر شده است.

به گزارش ایلنا، رئیس حوزه قضایی بخش خان ببین گفت: در نمونه‌های مواد خوراکی و محتویات معده دو کودک فوت شده خان ببینی، هیچ گونه نشانه‌ای از آلودگی و مسمویت ناشی از مواد غذایی، یافت نشد.

مجید علیزاده افزود: با اعلام این نتیجه، دستور قضایی برای رفع پلمب مغازه فست فودی، صادر شد.

علیزاده افزود: نتیجه تحقیقات تکمیلی در این پرونده، به زودی اعلام خواهد شد.

اواخر مهر ماه امسال، خبر مربوط به فوت دو کودک گلستانی مبنی بر مسمویت پس از مصرف فست فود، خبرساز شد.

