به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ ) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: پیشاپیش ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به ملت عزیز ایران و محبان خاندان عصمت و طهارت تبریک و تهنیت می گویم؛ این عید فرخنده با عنوان روز پرستار نامگذاری شده است که فرا رسیدن این روز را به همه‌ پرستاران پرتلاش و خستگی ناپذیر تبریک عرض میکنم و از فداکاری ها، تلاش های انسان دوستانه و ایثارگرانه‌ آنها به ویژه در دوران دفاع مقدس و در دوران شهدای مدافع سلامت به طور ویژه قدردانی می کنم.



وی با بیان این‌که غیرقانونی خواندن اسنپ‌بک از سوی چین و روسیه، نمادی از همبستگی راهبردی ایران با قدرت‌های بزرگ است، گفت: در روزهای اخیر، شاهد یکی از دستاوردهای مهم و تاثیرگذار در عرصه‌ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بودیم که در نتیجه‌ی سالها مقاومت و پیشرفت مردم ایران در قبال فشارها و تحریم های ظالمانه صورت گرفت.

رئیس مجلس ادامه داد: نامه‌ی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نمادی از همبستگی استراتژیک این سه قدرت بزرگ است، که با صراحت اعلام کردند، تلاش‌های سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک، از اساس فاقد اعتبار حقوقیست.

وی تاکید کرد: لذا براساس بند ۸ قطعنامه‌ ۲۲۳۱، تمام محدودیت‌ها و الزامات این قطعنامه خاتمه‌ یافته، لغو همه‌ ‌قطعنامه‌های پیشین تداوم‌ می‌یابد و با پذیرش رسمی‌ حق غنی‌سازی، پرونده‌ هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است.

وی گفت: در تداوم این رویکرد هوشمندانه، سفرا و نمایندگان دائم سه کشور نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نامه‌ای مشترک در غیرقانونی بودن فعال سازی اسنپ بک به مدیرکل آژانس ارسال و تصریح کردند که با انقضای قطعنامه‌ ۲۲۳۱ مأموریت گزارش‌دهی مدیرکل آژانس در خصوص راستی‌آزمایی و نظارت بر اجرای برجام و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به پایان رسیده است.

قالیباف ادامه داد: بر این اساس آژانس موظف است بجای پیروی از تفسیرهای یک‌جانبه‌ غربی‌ها، به قطعنامه‌ی هیئت حکام در دسامبر ۲۰۱۵ پایبند بماند. این دو نامه‌ مشترک، نه تنها یک پیروزی حقوقی برای ایران است، بلکه گواهی بر تغییر موازین قدرت جهانیست و نظام جهانی در اجرای قطعنامه های سازمان ملل به دوپاره تقسیم خواهد شد.

وی گفت: جایی که چین و روسیه، به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، با قاطعیت در کنار ایران ایستاده‌اند و نشان می‌دهند که عصر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و متحدانش به سر آمده است. ساختار نظام بین ‌الملل نشانه هایی از یک دوران جدید را بروز می دهد و چین، روسیه و ایران و ۱۲۰ کشور جنبش غیرمتعهد از نظر حقوقی مُهر پایانی بر سوءاستفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی زدند و در برابر تحمیل غیرقانونی اراده و زورگویی آمریکا و چند کشور اروپایی به بقیه‌ جهان ایستادند که بی تردید در کم اثر کردن تحریم ها علیه ایران نقش خواهد داشت.

وی گفت: در این برهه‌ حساس، از همه‌ سلیقه های سیاسی مختلف انتظار می رود که با وحدت کلمه، از این دستاوردها حمایت‌ کنند و صدای رسای ملت ایران در برابر فشارهای‌ خارجی باشند. بیایید به یاد آوریم که عزت و سربلندی ایران، در اتحاد و ایستادگی همه است؛ ایستادگی‌ که امروز، با حمایت شرکای جهانی، به ثمر نشسته است. وظیفه‌ شرعی و میهنی ماست که امروز تحت هر شرایطی، امر ملی را بر امر جناحی مقدم بداریم و به تثبیت و تحکیم دستاوردهای امروز کشور کمک کنیم.

قالیباف گفت: در همین راستا لازم میدانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیرخارجه‌ اسبق مان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.

وی ادامه داد: همچنین مایلم به یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور بپردازم که مستقیماً با ثبات مالی و اعتماد عمومی مردم به نظام بانکی مرتبط است، ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یا همان حل و فصل، که به تعبیری انحلال این بانک را در پی دارد. این تصمیم، که از سوی هیئت عالی نظارت بانک مرکزی اتخاذ شده، بخشی از برنامه‌ جامع اصلاح نظام بانکیست و هدف آن ساماندهی بانک‌های ناسالم و بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی کشور است.

وی افزود: بانک مرکزی، با توجه به ناترازی‌های بانک آینده که لطمه‌ی جدی به اقتصاد کشور می زد، آن را غیرقابل اصلاح تشخیص داد و تصمیم به ورود آن به فرآیند گزیر گرفت و سران قوا نیز با کارشناسی دقیق، تدابیر لازم را اخذ نموده و اختیارات کافی را به مسئولین امر دادند تا این فرایند در آرامش کامل اجرایی شود و نه مردم دچار ضرر و زیان شوند و نه به منافع بیت المال آسیبی برسد.

وی افزود: خوشبختانه مجلس یازدهم در هماهنگی با دولت شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه، با تصویب قانون جدید بانک مرکزی که از وعده های مهم ما به مردم بود و در برنامه‌ هفتم پیشرفت کشور، ابزارهای لازم برای‌ جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی را فراهم کرده است و امکان اصلاح و در صورت نیاز انحلال بانک های ناتراز از جمله بانک آینده را ایجاد کرده است و دولت محترم نیز با پیگیری خود و اهتمام ویژه‌ رئیس‌جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان تحقق این امر را ممکن ساختند.

قالیباف گفت: ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود که باعث ایجاد اعتماد مردم به دیگر تصمیم های کشور می شود. این نوع تصمیمات که پیش از این از آنها با عنوان لزوم اتخاذ تصمیمات سخت برای حل مسائل جاری کشور یاد کرده بودم، با همراهی سه قوه ادامه دار خواهد بود. وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعف ها نیست، خروجی واقعی و قابل دفاع وفاق میان قوا، همین است که این تصمیمات مهم با کمترین هزینه‌ اجتماعی و اقتصادی، بدون مانع تراشی قوا برای یکدیگر و بدون سبقت گیری از هم برای تصاحب این نوع تصمیم گیری ها صورت می گیرد تا در واقعیت، نفع ملی محقق شود. ان‌شاءالله.

