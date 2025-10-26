پیمان فلسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره شیوع تب برفکی در میان دام‌ها و مخصوصا دام‌های استان در پاسخ به اینکه آیا این اتفاق در کمیسیون کشاورزی بررسی خواهد شد، گفت: من به عنوان رئیس فراکسیون کشاورزی و امور عشایر خودم شخصا پیگیری‌هایی داشته‌ام، هم با رئیس سازمان دامپزشکی آقای رفیع‌پور این مطلب را مطرح کردم و هم با مدیرکل دامپزشکی استان تهران آقای شریعتی موضوع را دنبال کردم؛ اعلام کردند سویه جدیدی از تب برفکی وارد کشور شده است و آقایان واکسن مورد نیاز را تهیه کرده و در حال توزیع هستند.

این عضو کمیسیون عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعلام می‌کنند که ۵ درصد تلفات بیشتر از این بیماری نداشتیم، ولی من فکر می‌کنم تلفات درحال بالا رفتن و آمار تلفات روز به روز در حال بیشتر شدن است. علت افزایش تلفات هم این است که دام‌ها به موقع واکسینه نشده‌اند، زیرا اگر واکسیناسیون به موقع صورت می‌گرفت این اتفاق رخ نمی‌داد.

وی با بیان اینکه الان واکسن را وارد کشور کنیم و بخواهیم به دام‌ها تزریق کنیم نوش‌دارو بعداز مرگ سهراب است، اظهار داشت: واکسن برای پیشگیری است، برای درمان نیست. عملا شاهد بودیم آقایان در سازمان دامپزشکی با تاخیر این کار را انجام دادند و این به بی‌توجهی نسبت به وظایف سازمان در مورد پیشگیری از وقوع بیماری‌های دست جمعی بازمی‌گردد که حالت اپیدمی و حاد پیدا می‌کند.

فلسفی تاکید کرد: سازمان دامپزشکی سال‌ها تجربه دارد و به طور اصولی با سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط هستند تا پیش‌بینی‌های لازم را به عمل بیاورند. این‌ها برای ما قابل پذیرش نیست و به جای توجیهاتی که به عمل می‌آورند، آقایان باید مسئله را هرچه سریع‌تر با یک کار جهادی و واکسیناسیون گسترده حل کنند.

وی ادامه داد: به هر حال در حال حاضر این روند مسائل زیادی را به وجود آورده است. دامداران و دام‌های ما در حال آسیب دیدن هستند و به نظرم باید هرچه زودتر اقداماتی برای شروع درمان آغاز شود. درمان این بیماری سخت است چراکه به شدت واگیردار است و شیوع پیدا می‌کند و باید هرچه زودتر باید اقدامات لازم انجام شود، حال که گفته شده واکسن در حال توزیع است و در حال مقابله با بیماری هستند.

رئیس فراکسیون کشاورزی و امور عشایر مجلس درباره این‌که گفته می‌شود این بیماری ممکن است از طریق گوشت منجمد علاوه بر دام زنده وارداتی وارد کشور شده باشد، بیان کرد: از گوشت که بعید می‌دانم این انتقال صورت گیرد، اما دام‌های زنده چرا؛ انتقال از طریق دام‌هایی که از مرزهای کشور وارد می‌شدند، ممکن است و بررسی و آزمایش این دام‌ها توسط سازمان دامپزشکی باید صورت بگیرد.

وی یادآور شد: در گذشته دام‌هایی که وارد کشور می‌شدند حداقل یک ماه قبل از ورود در مرز قرنطینه می‌شدند و بعد وارد کشور می‌شدند. الان نمی‌دانم ساز و کارها اعمال می‌شود یا نه ولی واردارت دام بی‌تاثیر نیست.

فلسفی خاطرنشان کرد: واردات دام در تمام دنیا اتفاق می‌افتد و کشورهای دیگر مانند عراق، ترکیه و عمان بخشی از نیاز خودشان را وارد می‌کنند، اما اگر سازمان دام پزشکی درست عمل کند و به تکالیف خود عمل کند، مشکلی ایجاد نمی‌شود مگر این‌که دقت لازم را در نگهداری و قرنطینه دام به عمل نیاوریم که این خودش عاملی برای انتقال بیماری می‌شود که ما شاهدش هستیم.

انتهای پیام/