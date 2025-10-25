خبرگزاری کار ایران
محرابی به ایلنا خبر داد؛

جزئیات آزادی پژمان جمشیدی با قرار وثیقه

جزئیات آزادی پژمان جمشیدی با قرار وثیقه
وکیل پژمان جمشیدی از آزادی موکل خود خبر داد و گفت: در خصوص اعاده حیثیت باید گفت این‌ها مسائلی است که باید با آقای جمشیدی و همکارانم مشورت کنم تا ببینیم به چه نتیجه‌‌ای می‌رسیم.

مهدی محرابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آزادی  موکل پژمان جمشیدی گفت: پرونده  در دادگاه کیفری یک استان تهران  منجر به قرار بازداشت موقت شد که با اعتراض شدید وکلا  رو به رو شد.

این وکیل پایه دادگستری ادامه داد:  در نهایت در دادگاه تجدیدنظر استان  تهران  توسط  قضات محترم بررسی  شد و قرار وثیقه تبدیل به قرار متناسب (قرار وثیقه) شد.

وی خاطرنشان کرد: بسیار از مردم محترم و فهیم  ایران تشکر دارم که این موضوع را قضاوت نکردند و از هنرمندان،‌ تهیه کنندگان، ورزشکاران  و صنوف مختلف  که مجدانه پیگیر این قضیه بودند   و جویای وضعیت آقای جمشیدی عزیز سوپراستار این کشور بودند تشکر می‌کنم. از همکاران  عزیز  کامبیز برجاس و آقای محمدزاده که بی‌وقفه این موضوع را پیگیری کردند و از جان مایه گذاشتند، تشکر می‌کنم.

محرابی گفت: در حال حاضر آقای جمشیدی  آزاد شدند.

این وکیل پایه یک دادگستری  در خصوص این‌که روند رسیدگی به پرونده ادامه دارد و آیا موکل وی قصد اعاده حیثیت دارد، یا خیر گفت: روند رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

وی ادامه داد: اما در خصوص اعاده حیثیت باید گفت این‌ها مسائلی است که باید  با آقای جمشیدی و همکارانم مشورت کنم  تا ببینیم به چه نتیجه‌‌ای می‌رسیم.

