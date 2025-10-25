جزئیات آزادی پژمان جمشیدی با قرار وثیقه

مهدی محرابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آزادی موکل پژمان جمشیدی گفت: پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران منجر به قرار بازداشت موقت شد که با اعتراض شدید وکلا رو به رو شد.

این وکیل پایه دادگستری ادامه داد: در نهایت در دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط قضات محترم بررسی شد و قرار وثیقه تبدیل به قرار متناسب (قرار وثیقه) شد.

وی خاطرنشان کرد: بسیار از مردم محترم و فهیم ایران تشکر دارم که این موضوع را قضاوت نکردند و از هنرمندان،‌ تهیه کنندگان، ورزشکاران و صنوف مختلف که مجدانه پیگیر این قضیه بودند و جویای وضعیت آقای جمشیدی عزیز سوپراستار این کشور بودند تشکر می‌کنم. از همکاران عزیز کامبیز برجاس و آقای محمدزاده که بی‌وقفه این موضوع را پیگیری کردند و از جان مایه گذاشتند، تشکر می‌کنم.

محرابی گفت: در حال حاضر آقای جمشیدی آزاد شدند.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص این‌که روند رسیدگی به پرونده ادامه دارد و آیا موکل وی قصد اعاده حیثیت دارد، یا خیر گفت: روند رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

وی ادامه داد: اما در خصوص اعاده حیثیت باید گفت این‌ها مسائلی است که باید با آقای جمشیدی و همکارانم مشورت کنم تا ببینیم به چه نتیجه‌‌ای می‌رسیم.

انتهای پیام/