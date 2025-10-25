خبرگزاری کار ایران
با صدور حکمی صورت گرفت؛

انتصاب ۳ عضو شورای‌عالی فضایی از سوی پزشکیان

رئیس جمهور با صدور حکمی حسن حدادپور، حسین محمدنوازی، وحید یزدانیان را به عنوان اعضای شورای‌عالی فضایی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا،‌ مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب آقایان حسن حدادپور، حسین محمدنوازی، وحید یزدانیان به عنوان اعضای شورای‌عالی فضایی، تصریح کرد: امید است با حضور مؤثر در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم، ضمن حمایت از توانمندی‌های داخلی و بهره‌مندی مطلوب و صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و علوم و فناوری‌های فضایی در جهت حفظ منافع ملی و پیشبرد اهداف شورا در چارچوب قوانین و مقررات کشور مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسن حدادپور

جناب آقای حسین محمدنوازی

جناب آقای وحید یزدانیان

در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) اساسنامه شورای‌عالی فضایی، مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ هیئت محترم وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظر به تخصص و سوابق ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «عضو شورای‌عالی فضایی» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با حضور مؤثر در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم، ضمن حمایت از توانمندی‌های داخلی و بهره‌مندی مطلوب و صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و علوم و فناوری‌های فضایی در جهت حفظ منافع ملی و پیشبرد اهداف شورا در چارچوب قوانین و مقررات کشور مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
