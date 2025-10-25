خبرگزاری کار ایران
‌روایت دبیر شورای عالی امنیت ملی از چرایی عدم شرکت ایران در کنفرانس شرم‌الشیخ
دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: صاحبنظر بین‌المللی حاضر در کنفرانس شرم‌الشیخ گفته بود: «ایران کاملاً درست رفتار کرد که شرکت نکرد. این اجلاس، شوی ترامپ و نمایش تحقیرآمیز بود: جلسه ۴ ساعت دیر شروع شد، ترامپ تنها صحبت کرد، رؤسا تحقیر شدند و هیچ فرصتی برای گفت‌وگو یا نتیجه‌ای وجود نداشت.»

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی،  بخشی از سخنرانی خود در مراسم پاسداشت شهید حسین همدانی که  ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شده  بود را در شبکه اجتماعی ایکس باز نشر کرد و در خصوص  چرایی عدم حضور ایران  در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

‌چرا ایران در کنفرانس شرم‌الشیخ شرکت نکرد؟

پس از دو سال جنگ ستمکارانه علیه ملت فلسطین با حدود ۷۰ هزار شهید و بیش از ۱۰۰ هزار مجروح، حالا برخی می‌خواستند بر این فاجعه لباس صلح‌طلبی بپوشانند.

 خودشان مردم را کشتند، آن‌ها را در محاصره غذا و آب قرار دادند و حالا نقش «ناجی» را بازی می‌کنند. این اجلاس صرفاً یک تئاتر بود و همکاری آمریکا و اسرائیل در این جنایات آشکار بود.

