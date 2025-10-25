واکنش نماینده مجلس به احتمال انتخاب همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی
یک نماینده مجلس تاکید کرد: تأیید انتقادات گذشته به همتی و سپس پیشنهاد او برای ریاست بانک مرکزی، تناقض آشکاری در رفتار وزیر اقتصاد و نشانهای از بیثباتی مدیریتی است.
به گزارش ایلنا، محسن زنگنه در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
در زمان رای اعتماد؛ مدنی زاده در نشست با نمایندگان، بر انتقادات مجلس نسبت به عملکرد همتی و سیاست ها و رویکردهای او،صحه گذاشت.حال اگر وزیر اقتصاد وی را برای بانک مرکزی پیشنهاد نماید نشان از عدم صداقت وزیر و بالطبع فقدان صلاحیت وی برای ادامه نشستن بر کرسی وزارت خواهد بود.