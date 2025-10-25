نکند اشتباه کنیم و بگوییم مردم ما را تأیید کردند؛ مردم ایران را تأیید کردند

به گزارش ایلنا، جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی استان یزد جمعه شب با سید محمد خاتمی دیدار کردند.

در این دیدار که در محل بیت تاریخی شهید صدوقی برگزار شد، سید محمد خاتمی طی سخنانی با تأکید بر شناخت دقیق مشکلات برای رسیدن به صورت راه حل واقعی، اظهار کرد: اگر معتقدیم اسلام جاودانه است باید به تمام پرسش ها و نیازهای روز به روز نو شونده پاسخ دهد. البته ما همان انتظاری را که از علم داریم از دین نداریم، ولیکن با توجه به اینکه انسان تنها موجودی است که در پی یافتن پاسخ به سوالات و برآوردن نیازهای خود است، دین جاودانه دینی است که پرسش و پرسشگری را که در متن وجود آدمی است به رسمیت بشناسد و راه را برای رفع نیازها باز کند.

وی افزود: دین نمی‌تواند پرسش را نفی کند؛ چرا که همان خدایی که دین را آفریده، قدرت پرسشگری را هم به انسان داده است و بنابراین، دین نمی‌تواند به کسی بگوید تو چرا پرسش میکنی؟! دین واقعی تأییدگر پرسش گری است و نیز تلاش به پاسخگویی را می شناسد. البته نباید انتظار داشت که دین به همه پرسش‌ها پاسخ بدهد، ولی راهکار عقلانی و انسانی پاسخ به پرسش ها را تایید می کند.

سید محمد خاتمی تأکید کرد: دین اگر می‌خواهد جاودانه باشد باید حق پرسشگری را قبول کند و زمینه را برای رسیدن به پاسخ فراهم کند؛ چه درون دین باشد، چه توسط عقل به آن دست یابیم. بسیاری از باید و نبایدها را علم پاسخگوست و این امر مورد قبول دین هم هست. اگر دینی با پرسش‌ها که تابع زمان است، هماهنگ نباشد و تصدیق نکند که این پرسش‌ها درون انسان نهفته است، جاودانه نخواهد بود.

وی تأکید کرد: ریشه دین قدسی است، اما برداشت های ما قدسی نیست. امام خمینی نیز «زمان» و «مکان» را دو عنصر تعیین کننده، حتی در مورد حکم - و نه فقط موضوع - می‌دانند و بخصوص این امر در مورد حکومتی که خود را منتسب به دین می داند، باید مورد اهتمام و احترام باشد.

رییس دولت اصلاحات با اشاره به تعبیر مشهور خود در دوران ریاست جمهوری مبنی بر اینکه هر آنچه که در مقابل آزادی قرار گیرد، حتی اگر دین باشد، زیان می‌کند، گفت: منظور از آزادی ولنگاری نیست؛ بلکه منظور، حق تعیین سرنوشت است.

وی با اشاره به تقابل آزادی و امنیت یا آزادی و عدالت در طول تاریخ، تصریح کرد: انسان آزاد است که می‌تواند امنیت خود را بشناسد و انسان آزاد است که توان رسیدن به عدالت را دارد.

خاتمی با اشاره به وضعیت خطیر تاریخی و شاخص های اقتصادی کشور، افزود: اسرائیل جز به سقوط جمهوری اسلامی قانع نیست و جز به تجزیه و تضعیف ایران نمی اندیشد تا هیچگاه کشوری به نام ایران نتواند باشد یا قدرتمند باشد و جنگ اخیر نیز شدت خطر را نشان داد.

رییس‌جمهور اسبق کشورمان، «موشک» و «مردم» را به دو عنوان دو مولفه‌ای بر شمرد که عامل سربلندی ایران در جنگ ۱۲ روزه شد و گفت: موضوع ساخت موشک از زمان ریاست جمهوری بنده آغاز شد. البته آنچه در زمان ما آغاز شد بسیار کوچک تر از وضع موشکی فعلی بود و ما در جنگ اخیر دیدیم این موشک ها چگونه زندگی در آن منطقه جغرافیایی کوچک را بر دشمن سخت کرد. همچنین مردم نیز خیلی خوب نشان دادند که در هنگام خطر کنار همدیگر هستند و حتی مخالفان جمهوری اسلامی برای ایران و در محکومیت تجاوز اطلاعیه دادند و اظهارنظر کردند.

وی ادامه داد: نکند اشتباه کنیم و بگوییم مردم ما را تأیید کردند، بلکه مردم ایران را تأیید کردند و این ما هستیم که باید به سمت ایران حرکت کنیم. حتی سرود هایی که برای ایران خوانده شد نیز خوب بود، اما مدتی بعد از جنگ صداوسیما دوباره به رویکرد‌های سابق خود برگشت.

خاتمی گفت: هدف ایران آباد و آزاد است و اسلام و انقلاب اسلامی هم ساختن ایران و پیشرفت آنرا تایید می کند. ایران برای همه ایرانیان است، اما باعث تاسف است که امروز از تمام شاخص های سند چشم انداز بیست ساله عقب افتادیم.

وی با تأکید بر دستور کار قرار دادن «توسعه» گفت: اگرچه نباید ذلت را بپذیریم، اما در عین حال میتوانیم به سمت توسعه حرکت کنیم

خاتمی با پذیرش نقدهایی مبنی بر جلوگیری از ورود نسل های جوان، به محدودیت های تایید صلاحیت ها برای مشاغل اشاره کرد و گفت: ما چند دولت در این کشور باید داشته باشیم؟! هر کشور باید یک دولت و یک اقتصاد داشته باشد. توصیه من به دولت این است که اقتدار داشته باشد و مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهد.

رییس‌جمهور اسبق کشورمان با اشاره به تدوین برنامه های توسعه و چشم انداز در زمان دولت خود گفت: رییس جمهور و دولت باید مقتدر باشد و رئیس جمهور امور را فرماندهی کند؛ گرچه در این زمینه همواره سختی هایی وجود داشته و دارد.

رئیس دولت اصلاحات با اشاره به فشارهای سنگین به دولت گفت: به جای گلایه از دولت بابت استخدام نکردن برخی افراد، باید تحقق مطالبات را از دولت بخواهیم.

وی، بر لزوم استفاده از جوانان در جبهه اصلاحات و احزاب اصلاح طلب تأکید کرد و آن را مقدمه پیشرفت تدریجی جوانان در مدیریت و فعالیت های سیاسی دانست.

سیدمحمد خاتمی در ادامه، با توصیه به تحمل یکدیگر در فعالیت‌های سیاسی، اسراف انرژی‌ برای تضعیف یکدیگر را مضر دانست و محدودیت های سیاسی بسیاری از افراد و فعالیت ها را مورد انتقاد قرار داد.

وی در ابتدای سخنان خود، یاد شهید محراب آیت الله صدوقی و مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج محمد علی صدوقی را گرامی داشت.

پیش از سخنان خاتمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صدوقی در سخنان کوتاهی، با اشاره به تأکید این جمع بر حفظ مسیر اصلاح طلبی در عین اختلاف نظرات، گفت: امروز نیازمند ایده‌ای هستیم که جریانات اصلاح طلب را کنار یکدیگر جمع کند.

