به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در تشریح دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، ۴ تا ۷ آبان‌ماه برگزار می‌شود و بررسی چندین طرح و لایحه مهم در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

وی افزود: در ابتدای جلسات هفته، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی (در اجرای ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس) با اولویت بررسی خواهد شد همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی ( ارجاع از صحن علنی) نیز طبق ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس در اولویت بررسی قرار گرفته است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس دوازدهم، ادامه داد: در ادامه نشست های هفته جاری نمایندگان مجلس به بررسی گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و لایحه اصلاح ماده ۴۳ همین قانون، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا و دارای معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده و گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی می پردازند.

گودرزی ادامه داد: گزارش‌های دیگری نیز از کمیسیون اقتصادی از جمله بررسی لایحه موافقت‌نامه‌های دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی میان ایران و کشورهای بولیوی و اندونزی، بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه و لایحه موافقت‌نامه بین ایران و فدراسیون روسیه درباره شناسایی متقابل برنامه فعالان اقتصادی مجاز در دستور کار صحن علنی مجلس است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: همچنین گزارش‌های کمیسیون امور داخلی کشور درباره برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری میان مراجع مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر و لایحه موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب کنوانسیون سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی از دیگر مواردی است که در دستور کار مجلس قرار دارد علاوه بر این، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تصویب مقاوله‌نامه حداقل دستمزد سازمان بین‌المللی کار نیز در دستور هفته جاری گنجانده شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود: بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری در استان‌های خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه گزارشی درباره نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم‌درآمد، نظام دهک‌بندی و ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی در صحن علنی حضور خواهند یافت.

گودرزی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در این هفته ضمن رسیدگی به لوایح اقتصادی و اجتماعی، چند موافقت‌نامه و معاهده بین‌المللی را نیز بررسی می‌کند تا تصمیمات مؤثری در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و تعاملات خارجی کشور اتخاذ شود.

انتهای پیام/