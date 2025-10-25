قالیباف قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رده سنی امید در رقابت جهانی را تبریک گفت

به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رده سنی امید در رقابت های جهانی را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رده سنی امید، افتخار بزرگ و مهمی است که نشان از پشتوانه‌سازی این رشته برای آینده دارد. جوانان غیور و متعهد کشتی فرنگی، در سایه مدیریت متخصص و توانمند مدیران و مربیان این رشته بارها پرچم سه‌رنگ ایران اسلامی را در جهان به اهتزاز درآوردند و با ایستادن بر سکوی قهرمانی نشان دادند که نتایج اخیر تیم‌های کشتی یک اتفاق نبوده و حاصل یک برنامه‌ریزی مستمر علمی و مسوولانه است.

این افتخار ارزشمند را به جوانان با غیرت و آینده‌ساز این رشته و مربیان و مدیران متعهد و متخصص کشتی تبریک می‌گویم و تداوم سربلندی جوانان ایران را از خداوند متعال خواستارم.

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

