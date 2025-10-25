خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی پیامی؛

قالیباف قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رده سنی امید در رقابت جهانی را تبریک گفت

قالیباف قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رده سنی امید در رقابت جهانی را تبریک گفت
کد خبر : 1704703
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی در رده سنی امید کشورمان در رقابت های جهانی را تبریک گفت و تاکید کرد: این افتخار ارزشمند را به جوانان با غیرت و آینده‌ساز این رشته و مربیان و مدیران متعهد و متخصص کشتی تبریک می‌گویم و تداوم سربلندی جوانان ایران را از خداوند متعال خواستارم.

به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رده سنی امید در رقابت های جهانی را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رده سنی امید، افتخار بزرگ و مهمی است که نشان از پشتوانه‌سازی این رشته برای آینده دارد. جوانان غیور و متعهد کشتی فرنگی، در سایه مدیریت متخصص و توانمند مدیران و مربیان این رشته بارها پرچم سه‌رنگ ایران اسلامی را در جهان به اهتزاز درآوردند و با ایستادن بر سکوی قهرمانی نشان دادند که نتایج اخیر تیم‌های کشتی یک اتفاق نبوده و حاصل یک برنامه‌ریزی مستمر علمی و مسوولانه است.

این افتخار ارزشمند را به جوانان با غیرت و آینده‌ساز این رشته و مربیان و مدیران متعهد و متخصص کشتی تبریک می‌گویم و تداوم سربلندی جوانان ایران را از خداوند متعال خواستارم.

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ