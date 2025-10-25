مهاجرانی:
بانک آینده ساماندهی شد/ سپردهگذاران این بانک نگرانی نداشته باشند/ پرداخت وام ۵۰ میلیونی به ۳۰ هزار بازنشسته
سخنگوی دولت در گزارش تلویزیونی امروز (شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴) ضمن تشریح اقدامات اقتصادی اخیر دولت، از کنترل تورم با همکاری بانک مرکزی، افزایش داخلیسازی در صنعت لوازم خانگی، ثبت محصولات معدنی خراسان جنوبی در سازمان جهانی مالکیت فکری و پرداخت وام به بازنشستگان خبر داد.
به گزارش ایلنا، «فاطمه مهاجرانی» در گزارش تلویزیونی امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ خود به مردم، اظهار داشت: امیدواریم با اقدام شایستهای که بانک مرکزی و با هماهنگی سایر نهادها در مورد بانک آینده انجام داده است، شاهد کنترل تورم باشیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی، با توجه به دغدغه تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش، مدل جدیدی از تامین مالی با نام «سامانه تامین مالی بنگاههای تولیدی» طراحی کرده است، افزود: مدتهاست که نام سال با عناوینی از تولید نامگذاری میشود اما متاسفانه آنطور که باید شاهد رونق تولید نبودهایم و این سامانه کمک میکند که قرارداد پیمانکاران به عنوان وثیقه درنظر گرفته شود.
مهاجرانی در ادامه با بیان اینکه اضافه برداشت بانک آینده متوقف شده است، تاکید کرد: سپردهگذاران این بانک نگرانی نداشته باشند چرا که حسابهای آنان به بانک ملی ایران منتقل شده است.
وی همچنین با اشاره به مشکلاتی که سوزاندن گاز فِلِر برای مردم مناطق نفتخیز کشور ایجاد کرده است، اظهار داشت: همچنان حجم زیادی از انرژی سوخته میشود و لذا حذف فِلِرسوزی از اولویتهای دولت چهاردهم بوده است و در این راستا تاکنون از سوزاندن ۱۱ میلیون متر مکعب فلر جلوگیری شده است.
مهاجرانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی طی روزهای گذشته در تهران، تاکید کرد: این صنعت ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد، اقتصاد بزرگی را در بر میگیرد و از صنایع مهم و قدیمی کشور است که طی ۶ ماه گذشته ۱۰ درصد رشد داشته و کیفیت محصولات آن نیز افزایش یافته است.
سخنگوی دولت اظهار داشت: بیشتر تجهیزات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی در داخل کشور تهیه میشود، اگر چه بخشی هنوز وارداتی است اما این صنعت به شدت رو به رشد است و بسیاری از واردکنندگان غیرقانونی لوازم خانگی، امروز به تولیدکنندگان این صنعت در شهرهای مرزی بدل شدهاند.
مهاجرانی با اشاره به افزایش عمق داخلیسازی صنعت لوازم خانگی از ۵۰ به ۶۰ درصد، بیان کرد: صادرات این صنعت ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ این درحالی است که به دلیل ناترازی انرژی، ناچار به قطع برق این واحدهای صنعتی نیز بودیم.
وی در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به ۳۰ هزار بازنشسته، گفت: همچنین طی دو هفته گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) از پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش نیز پرداخت شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به اولویت دولت چهاردهم در توجه به تمام استانها، تصریح کرد: در خراسان جنوبی ـ که از جمله استانهایی است که در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود ـ ظرفیتهای معدنی بسیار ارزشمندی وجود دارد. خوشبختانه هفت محصول معدنی صادراتی این استان توسط سازمان مالکیت فکری سازمان ملل متحد (WIPO) به ثبت رسیده است. این اقدام کمک میکند تا معدنکاران، چه در معادن کوچک و چه در معادن بزرگ، بتوانند از ارزش صادراتی محصولات خود بهطور کامل بهرهمند شوند.
وی افزود: این مسیر نهتنها در جهت توسعه اقتصادی مؤثر است، بلکه زمینهساز توسعه فرهنگی و اجتماعی پایدار نیز خواهد بود و طبیعتا افقهای تازهای برای جذب سرمایهگذار و افزایش صادرات در این استان فراهم خواهد کرد.
مهاجرانی همچنین به دغدغه رئیسجمهور درخصوص مدیریت بازار اشاره کرد و گفت: جلسات تنظیم بازار به صورت منظم در حال برگزاری است و تلاش میکنیم هم گرانی و هم گرانفروشی کنترل شود. دولت همچنین تلاش میکند با سیاستهای حمایتی از سفره مردم حمایت کند.
سخنگوی دولت در پایان تاکید کرد: دولت به شدت در حال کار است و تلاش میکند که امید و آینده را با همراهی شما مردم عزیز ایران بسازد.