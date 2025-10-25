این هفته در کمیسیون عمران؛
عملکرد فرزانه صادق در اجرای برنامه هفتم بررسی میشود
وزیر راه و شهرسازی به منظور ارائه گزارش درخصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای برنامه هفتم و پاسخ به سوال نمایندگان مجلس به کمیسیون عمران مجلس میآید.
به گزارش ایلنا، نشستهای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سهشنبه (۴ و ۶ آبانماه) هفته جاری برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، اعضای کمیسیون در نشستهای هفته جاری ضمن ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر بینشهری (شور دوم)، به بررسی مقدماتی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میپردازند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در روز سهشنبه برای بررسی دو محور اصلی به کمیسیون دعوت شده است. محور نخست به وضعیت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه تأمین مالی بخش مسکن اختصاص دارد که با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک مسکن، صندوق ملی مسکن، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی برگزار میشود. محور دوم، بررسی سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر راه و شهرسازی است. این سؤالات از سوی نمایندگان محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست، احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده، مصطفی پوردهقانی نماینده مردم اردکان، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران، عبدالجلال ایری نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان، رحیم کریمی نماینده مردم سمیرم، محسن فتحی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان، مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه، میثم ظهوریان ابوترابی نماینده مردم مشهد و کلات، سیدعبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد، علیرضا نثاری نماینده مردم نهاوند و بیتالله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس مطرح شده است.
بر پایه این گزارش، کمیسیون مشترک لایحه مشارکت عمومی–خصوصی نیز در هفته جاری به بررسی لایحه مشارکت عمومی–خصوصی پرداخته و همچنین در کارگروه ویژه کمیسیون عمران، نتایج بازدید از طرحهای عمرانی استان قم بررسی میشود.