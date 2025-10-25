مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تهران با حضور معاون اول قوه قضائیه افتتاح شد

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: سیزدهمین تور نظارتی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و عکاسان بیش از ۲۰ رسانه مختلف جهت افتتاح و بازدید از مجتمع قضایی شماره ۳ تهران (ویژه دعاوی خانواده) آغاز شد.

در جریان این تور نظارتی مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تهران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه و خبرنگاران رسانه‌های مختلف افتتاح شد و خبرنگاران از بخش‌های مختلف این مجتمع بازدید کردند.

آدرس این مجتمع قضایی جدید، تهران، حکیمیه، بلوار شهید باباییان، خیابان ۱۵ متری امام حسین است.

علی‌اکبر میرزاخانی سرپرست مجتمع قضایی شماره ۳ تهران در این تور نظارتی، اظهار کرد: در این مجمتع، ۹ شعبه تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی خانواده تشکیل شده که تا ۱۳ شعبه قابلیت ارتقا دارد.

وی افزود: در این مجتمع همچنین، واحد ارشاد و معاضدت قضایی با حضور وکلای خبره مرکز وکلای قوه قضائیه، فعال است و به مراجعانی که نیاز به مشاوره حقوقی دارند، ارائه خدمت می‌کند.

گفتنی است، پیش از این مرکز رسانه قوه قضائیه ۱۲ تور نظارتی را با حضور اصحاب رسانه برگزار کرده است.

اولین تور نظارتی قوه قضائیه، با حضور ۸۰ نفر از اصحاب رسانه جهت بازدید از زندان رجایی‌شهر برگزار شد و خبرنگاران در جریان روند تخلیه این زندان قرار گرفتند.

دومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضائیه نیز با حضور بیش از ۲۰ رسانه اعم از صداوسیما، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور، در استان گلستان برگزار شد و خبرنگاران در جریان اقدامات دستگاه قضا برای اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در روستای زیارت قرار گرفتند.

سومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضائیه با محوریت تبیین اقدامات قوه قضائیه در حوزه عدالت اجتماعی، یکپارچگی سامانه گمرک و بنادر، اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در راستای حل و فصل مشکلات کارخانجات و واحد‌های تولیدی در استان هرمزگان برگزار و در این تور نیز ۶۰ نفر از خبرنگاران از ۴۵ رسانه کشور حضور داشتند.

اصحاب رسانه همچنین در چهارمین تور نظارتی قوه قضاییه و در راستای آشنایی با ماموریت‌ها و فعالیت‌های بنیاد تعاون زندانیان کشور در قالب ۳۰ رسانه مختلف که شامل ۴۵ نفر خبرنگار و عکاس بودند از مجتمع‌های مختلف بنیاد تعاون زندانیان فشافویه بازدید کردند.

پنجمین تور نظارتی قوه قضائیه نیز به میزبانی اداره کل زندان‌های استان قم برگزار شد که در این تور نیز ۴۵ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه حضور داشتند و از بخش‌های مختلف اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان قم بازدید کردند.

همچنین در این تور نظارتی، خط تولید موتورسیکلت برای اولین‌بار در زندان قم راه‌اندازی شد.

زندانیان استان البرز میزبان ششمین تور نظارتی رسانه‌ای قوه قضائیه بودند و در این تور، ۳۵ خبرنگار و عکاس جهت بازدید و نظارت بر کارخانه دوچرخه‌سازی زندانیان قزلحصار عازم این زندان شدند و از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کردند.

هفتمین تور نظارتی قوه قضائیه با با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان برگزار شد.

هشتمین تور نظارتی ۲۶ نفره اصحاب رسانه جهت بازدید از اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف کالا‌های گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) با حضور علی صالحی، دادستان تهران برگزار شد.

خبرنگاران رسانه‌های مختلف در این تور نظارتی در جریان اقداماتی که در راستای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در گمرک امام خمینی (ره) انجام شده است قرار گرفتند.

نهمین تور نظارتی قوه قضائیه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۳۰ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در عسلویه استان بوشهر برگزار شد.

در دهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضائیه جمعی از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و عکاسان از قسمت‌های مختلف زندان اوین و مناطق مسکونی همجوار با این زندان که مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود بازدید کردند.

در یازدهمین تورنظارتی با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی و حرفه‌آموزی زندانیان پس از آزادی در استان اصفهان برگزار شد.

دوازدهمین تور نظارتی قوه قضائیه با عنوان "اقتصاد زندانیان پس از عفو و آزادی" بیش از ۳۰ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه مختلف کشور در استان گیلان برگزار شد.

