این هفته صورت میگیرد؛
بررسی عملکرد صداوسیما و وزارت ورزش در کمیسیون فرهنگی مجلس
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی این هفته میزبان وزیر ورزش برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان است.
به گزارش ایلنا،دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
روز شنبه (۳ آبانماه) :
اعضای کمیسیون فرهنگی تشکیل جلسات کمیتههای تخصصی را در دستور کار دارند.
روز یکشنبه (۴ آبانماه) :
اعضای کمیسیون فرهنگی ضمن بررسی آخرین اخبار فرهنگی، گزارش عملکرد سازمان صدا و سیما در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مورد رسیدگی قرار میدهند. همچنین در این نشست، گزارش عملکرد سازمان امور اجتماعی کشور در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز بررسی خواهد شد.
روز دوشنبه (۵ آبانماه) :
اعضای کمیسیون فرهنگی بار دیگر تشکیل جلسات کمیتههای تخصصی را در دستور کار دارند و جلسه هیأت رئیسه کمیسیون با محوریت بررسی اخبار فرهنگی برگزار میشود.
روز سهشنبه (۶ آبانماه) :
در این روز، وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوالات نمایندگان از جمله مهدی طغیانی (نماینده اصفهان)، کامران غضنفری (نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)، بیتالله عبداللهی (نماینده اهر و هریس)، فتحالله توسلی (نماینده بهار و کبودرآهنگ)، حسنعلی اخلاقی (نماینده مشهد و کلات) و علیاکبر علیزاده برمی (نماینده دامغان) به کمیسیون دعوت شده است. همچنین در این نشست، وزیر ورزش و جوانان گزارشی از عملکرد و مسائل روز وزارتخانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه میکند.