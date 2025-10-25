بررسی عملکرد صداوسیما و وزارت ورزش در کمیسیون فرهنگی مجلس

به گزارش ایلنا،دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

روز شنبه (۳ آبان‌ماه) :

اعضای کمیسیون فرهنگی تشکیل جلسات کمیته‌های تخصصی را در دستور کار دارند.

روز یکشنبه (۴ آبان‌ماه) :

اعضای کمیسیون فرهنگی ضمن بررسی آخرین اخبار فرهنگی، گزارش عملکرد سازمان صدا و سیما در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مورد رسیدگی قرار می‌دهند. همچنین در این نشست، گزارش عملکرد سازمان امور اجتماعی کشور در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز بررسی خواهد شد.

روز دوشنبه (۵ آبان‌ماه) :

اعضای کمیسیون فرهنگی بار دیگر تشکیل جلسات کمیته‌های تخصصی را در دستور کار دارند و جلسه هیأت رئیسه کمیسیون با محوریت بررسی اخبار فرهنگی برگزار می‌شود.

روز سه‌شنبه (۶ آبان‌ماه) :

در این روز، وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوالات نمایندگان از جمله مهدی طغیانی (نماینده اصفهان)، کامران غضنفری (نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)، بیت‌الله عبداللهی (نماینده اهر و هریس)، فتح‌الله توسلی (نماینده بهار و کبودرآهنگ)، حسنعلی اخلاقی (نماینده مشهد و کلات) و علی‌اکبر علیزاده برمی (نماینده دامغان) به کمیسیون دعوت شده است. همچنین در این نشست، وزیر ورزش و جوانان گزارشی از عملکرد و مسائل روز وزارتخانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه می‌کند.

انتهای پیام/