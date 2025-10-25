اصلا بحث افزایش قیمت بنزین در مجلس مطرح نیست/ قرار نیست برای سهمیه خودروها اتفاقی رخ دهد

سید اسماعیل حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که بحث افزایش قیمت بنزین از سوی دولت توسط یکی از نمایندگان مطرح شده است، آیا در کمیسیون انرژی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی بحثی با دولت شده است یا خیر گفت: اصلا موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح نیست. یعنی نه در کمیسیون‌ها و نه در صحن اصلا موضوع تغییر قیمت حامل‌های انرژی مطرح نیست.

سخنگوی کیمسیون انرژی یادآور شد: قانون قبلا این اختیار را به دولت داده است که با توجه به شرایط اگر بخواهند اصلاحی در قیمت حامل‌های انرژی انجام دهند، این اختیار را دولت در قانون دارد، اما اینکه بخواهد انجام بدهد یا ندهد این دست دولت و تابع شرایط است.

وی با اشاره به مصوبه دولت درباره قیمت حامل‌های انرژی بیان کرد: اخیراً دولت هم مصوبه‌ای داشته است و موارد متعددی هم از جمله اصلاح قیمت‌ها داشت؛ آنجا یک پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این که اصلاح قیمت‌ها در هر سال متناسب با تورم سال قبل باشد که با تائید هیات وزیران بتوانند این کار را انجام دهند. چنین مصوبه‌ای دارند اما این که نرخ تعیین کرده باشند و گفته باشند چه مبلغی باشد چنین چیزی در مصوبه نیست.

حسینی درباره بنزین چندنرخی عنوان کرد: موضوع چندنرخی شدن بنزین نیست، ما در حال حاضر بنزین یارانه‌ای با نرخ هزار و پانصد تومان داریم و طبق سهمیه داده می‌شود. یک بنزین هم بنزین آزاد است که بنزین با کیفیت با قمیت آزاد وارد می‌شود و افرادی که تمایل داشته باشند می‌توانند از آن استفاده کنند و سهمیه‌شان هیچ تغییری نمی‌کند یعنی شرایطی که الان وجود دارد، تغییر نمی‌کند.

وی ادامه داد: یک گزینه دیگر هم وجود دارد و افرادی که تمایل دارند می‌توانند از این گزینه استفاده کنند این گزینه در واقع بنزینی است که با قیمت آزاد وارد می‌شود و بدون یارانه در اختیار هرکسی که می‌خواهد گذاشته می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: این بنزین، بنزین با کیفیتی است که قیمتش هم بالا است و حالا افرادی که ماشین چند میلیاردی سوار می‌شوند شاید خیلی برای‌شان فرقی نکند بنزین یارانه‌ای مصرف کنند یا غیر یارانه‌ای. ولی برای سهمیه همه خودروها قرار نیست اتفاقی رخ دهد.

پیش از این سید کامل تقوی‌نژاد دبیر هیات دولت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره تصمیم دولت برای بنزین گفت: در مورد کارمزد جایگاه‌ها مرتب بحث می‌شود در سال گذشته دولت مصوبه‌ای داشته است و در ارتباط با قیمت بنزین و تعیین سهمیه و موارد اینچنینی در کارگروه‌ها کار کارشناسی شده اما در دولت چیزی مطرح نشده و اصلا مصوبه‌ای در این زمینه نداریم.

وی افزود: بحث کارمزدها هر ساله است نه اینکه فقط سال گذشته مطرح شده باشد. هر سال به نسبت تورم و دستمزدها این مبلغ مشخص می‌شود اما تا الان در دولت هیچ‌ مصوبه‌ای برای بحث بنزین مطرح نشده است ممکن است کار کارشناسی شده باشد و در کارگروه‌ها مباحثی مطرح شده باشد ولی در دولت چنین چیزی تا الان نداشتیم.

انتهای پیام/