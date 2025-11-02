در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیحات دبیر هیات دولت درباره سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان/ اصرار دولت بر دفاع از موارد پیشنهادی خود
دبیر هیأت دولت با اشاره به بررسی لایحه «منع خشونت علیه زنان» در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در تعامل با مجلس و کمیسیونهای مربوطه است و خواستار آن است که مواد پیشنهادی خود در اولویت بررسی قرار گیرد.
سیدکامل تقوی نژاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه در خصوص سرنوشت «لایحه منع خشونت علیه زنان» و در پاسخ به اینکه چرا این لایحه تعیین تکلیف نمیشود، گفت: چندین لایحه در مجلس در حال بررسی است که دولت در رابطه با آن بخشی که خودش در لایحه تنظیم نکرده بود، چه در رابطه با حقوق زنان و چه در رابطه با مهاجرتها و تابعیت، فقط اصرارش بر آن است تا از چیزی که در دولت مطرح شده است، دفاع کند.
تغییر عنوان لایحه از سوی مجلس در چارچوب اختیارات قانونی است
دولت خواستار اولویت دادن به مواد پیشنهادی خود در لایحه است
دبیر هیات دولت در پاسخ به این که مجلس عنوان لایحه را به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر داده است، بیان کرد: طبیعتاً این از اختیارات مجلس است اما دولت در حال تعامل است.
وی خاطرنشان کرد: هم با رئیس مجلس و هم با کمیسیون مربوطه بارها صحبت شده است که مواد پیشنهادی دولت در اولویت قرار گیرد.
برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس برای تعیین تکلیف لایحه حمایت از زنان
تقوینژاد درباره اینکه کارشناسان معتقدند که با تغییر عنوان لایحه ماهیت لایحه هم تغییر میکند، گفت: خود مجلس باید در این زمینه تأمل کند.
وی در پاسخ به اینکه تاکنون چند جلسه در خصوص این لایحه برگزار شده است، گفت: این موارد هم جزو مواردی است که به صورت هفتگی در دستور کار قرار میگیرد و هم آقای رئیسجمهور با رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه صحبت میکنند.
دبیر هیات دولت اظهار داشت: جلسات تعاملی است که یک جلسهاش به ریاست معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس اول مجلس و تعدادی از معاونین مجلس و دولت و وزرا برگزار و موضوعات بررسی شد.
اینکه دولت لایحه حذف چهار صفر را مسترد نکرد، به معنای موافقت بانک مرکزی است
وی درباره این که آیا دولت با حذف چهار صفر از پول ملی موافق است که در مجلس شورای رأی آورد، گفت: حذف چهار صفر از مواردی است در دولت ماقبل، یعنی در دولت دوم آقای روحانی تنظیم شده بود و به صورت یک لایحه بود اخیراً اتفاق خاصی در دولت در مورد آن نیفتاده است.
تقوینژاد ادامه داد: به دلیل اینکه نوبت طرحش در مجلس و صحن علنی بود. دولت باید اظهارنظر میکرد. چون لایحه دولت بوده است و معمولا وقتی دولتها روی کار میآیند آن لوایحی که قبول ندارند و یا میخواهند تجدیدنظری در آنها باشد را بازمیگردانند و مسترد میکنند، این هم جزو مواردی بود که در این دولت مسترد نشد و معنیاش این است که بانک مرکزی موافق این مسئله است.
وی در پاسخ به اینکه آیا حذف چهار صفر بر تورم تاثیرگذار است، بیان کرد: بانک مرکزی مفصل درباره موضوعات نقطه نظرات دولت را مطرح کرده است.