به گزارش ایلنا، آیت الله عبادی زاده در خطبه‌های نمازجمعه امروز بندرعباس گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواقعی که دشمن تبلیغات علیه کشور انجام می‌دهد، با اقشار مختلف مردم دیدار می‌کنند و حضورشان امیدبخش است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: در دیدار اخیر ایشان با قهرمانان و ورزشکاران، در مقابل ترامپ موضع قاطعی نشان دادند و تودهنی محکمی به ترامپ زدند.

آیت الله عبادی زاده افزود: حفظ آرامش در جامعه، تقویت امید بین مردم، ناامیدی بیشتر رژیم صهیونیستی و آمریکا از مهمترین برکات حضور رهبر انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم است.

امام جمعه بندرعباس گفت: دشمن بدش نمی‌آید که کشور ما در حالت نه جنگ نه صلح باشد، باید جلوی آن را گرفت و البته توطئه‌های دشمنان خنثی شده است.

آیت الله عبادی زاده با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار افزود: حضرت زینب (س) نمونه صبر و استقامت بودند و ایشان الگوی کامل پرستاران و جامعه اسلامی هستند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: پرستاران کار بسیار سختی دارند و مراقبت از بیماران با وجود شمار کم پرستاران بسیار طاقت فرساست.

آیت الله عبادی زاده افزود: کم بودن شمار پرستاران در بیمارستانها، و خستگی مفرط، کاهش رضایت بیماران به همراه دارد.

امام جمعه بندرعباس گفت: ناکافی بودن حقوق و مزایای پرستاران، نبود امنیت شغلی و تفکیک نشدن وظایف از مهمترین مشکلات این قشر است که امیدواریم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان برطرف شود.

آیت الله عبادی زاده افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرستاران با هدف به روزرسانی علم بسیار مفید است.

خطیب جمعه بندرعباس در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به ۱۳ آبان روز دانش آموز افزود: باید در مدارس استان بسیج دانش آموزی تقویت شود تا نوجوانان با فرهنگ ایثار و فداکاری بیشتر آشنا شوند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: دانش آموزان در دوران هشت سال دفاع مقدس نقش ویژه‌ای داشتند و باید شهید فهمیده‌ها به نسل جوان معرفی شوند.

آیت الله عبادی زاده افزود: امسال سه واحد صنعتی هرمزگان افزایش ۳۳ درصدی در تولید داشتند و در کشور هم خوش درخشیده‌اند که نشان می‌دهد این استان ظرفیت بالایی در بخش صنعت دارد.

امام جمعه بندرعباس گفت: در کنار صنایع بزرگ، صنایع کوچک و مشاغل خانگی نیز باید تقویت شود.

آیت الله عبادی زاده افزود: صنایع دستی هرمزگان در کشور و در دنیا شناخته شده است و باید از آن حمایت بیشتری شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه برخی از صنایع دستی هرمزگان باید احیا شود، گفت: به رغم سابقه ساخت جهله در شهرستان میناب، این هنر به خوبی منتقل نشده و از آن حمایت نشده است.

آیت الله عبادی زاده افزود: رونق صنایع دستی تولید و اشتغال را افزایش می‌دهد.

امام حمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جاسوسی نوعی خیانت به کشور است که امنیت اجتماعی را از بین می‌برد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: جاسوسان از پاداش خداوند محروم هستند و لطمات زیادی به جامعه وارد می‌کنند.