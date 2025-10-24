خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه اهواز:

در صورت چشم طمع دشمنان به منطقه، خلیج فارس به جهنمی برای استکبار جهانی تبدیل می‌شود

در صورت چشم طمع دشمنان به منطقه، خلیج فارس به جهنمی برای استکبار جهانی تبدیل می‌شود
کد خبر : 1704370
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه اهواز گفت: ایران اسلامی همواره قدرتمند است و در صورت چشم طمع دشمنان به منطقه مقاومت، خلیج فارس به جهنمی برای استکبار جهانی تبدیل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید محمد نبی موسوی فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز گفت:  توسعه صادرات غیرنفتی  موتور پیشران اقتصاد ایران است و کشور‌هایی که بتوانند با تکیه بر تولید داخل رقابت در بازار‌های جهانی ایجاد کنند، جایگاه پایدار در عرصه بین‌المللی کسب خواهند کرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ایران قوی، تاکید کرد:  اگر ایران در همه عرصه‌ها قوی باشد، هیچگاه دشمن نمی‌تواند هجمه‌ای علیه این کشور وارد کند.

امام جمعه اهواز ادامه داد: تثبیت اقتصاد در سه لایه تولید و صادرات پایدار، زیرساخت‌های توسعه یافته و نظام مالی شفاف و کارآمد، از ویژگی‌های کشور‌های قدرتمند است که قدرت سیاسی، امنیتی و فرهنگی آنها به اقتصادشان وابسته است.

حجت الاسلام موسوی فرد خاطر نشان کرد:  اقتصاد دانش‌بنیان،   زیرساخت‌های راهبردی مانند کریدور‌های تجاری، انرژی‌های نو، شبکه‌های دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند در کشور باید توسعه و تقویت یابند و  این اقدامات ایران را به قدرت اقتصادی برتر منطقه و جهان تبدیل می‌کند.

وی با اشاره به شکست اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: این نشان می‌دهد که ایران اسلامی همواره قدرتمند است و در صورت چشم طمع دشمنان به منطقه مقاومت، خلیج فارس به جهنمی برای استکبار جهانی تبدیل خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان خوزستان، خواستار رفع بیکاری و مشکلات معیشتی مردم شد و روز پرستار، هفته تربیت بدنی و افتخارات اخیر ورزشکاران  استان در میادین بین المللی و جهانی را تبریک گفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ