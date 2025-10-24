به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید محمد نبی موسوی فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز گفت: توسعه صادرات غیرنفتی موتور پیشران اقتصاد ایران است و کشور‌هایی که بتوانند با تکیه بر تولید داخل رقابت در بازار‌های جهانی ایجاد کنند، جایگاه پایدار در عرصه بین‌المللی کسب خواهند کرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ایران قوی، تاکید کرد: اگر ایران در همه عرصه‌ها قوی باشد، هیچگاه دشمن نمی‌تواند هجمه‌ای علیه این کشور وارد کند.

امام جمعه اهواز ادامه داد: تثبیت اقتصاد در سه لایه تولید و صادرات پایدار، زیرساخت‌های توسعه یافته و نظام مالی شفاف و کارآمد، از ویژگی‌های کشور‌های قدرتمند است که قدرت سیاسی، امنیتی و فرهنگی آنها به اقتصادشان وابسته است.

حجت الاسلام موسوی فرد خاطر نشان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان، زیرساخت‌های راهبردی مانند کریدور‌های تجاری، انرژی‌های نو، شبکه‌های دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند در کشور باید توسعه و تقویت یابند و این اقدامات ایران را به قدرت اقتصادی برتر منطقه و جهان تبدیل می‌کند.

وی با اشاره به شکست اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: این نشان می‌دهد که ایران اسلامی همواره قدرتمند است و در صورت چشم طمع دشمنان به منطقه مقاومت، خلیج فارس به جهنمی برای استکبار جهانی تبدیل خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان خوزستان، خواستار رفع بیکاری و مشکلات معیشتی مردم شد و روز پرستار، هفته تربیت بدنی و افتخارات اخیر ورزشکاران استان در میادین بین المللی و جهانی را تبریک گفت.