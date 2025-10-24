امام جمعه ارومیه:
اگر هزار بار سجده کنیم، باز هم نمیتوانیم شکر نعمت زندگی در جمهوری اسلامی را به جا آوریم
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مصلای امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد، با اشاره به ولادت حضرت زینب کبری(س) اظهار داشت: حضرت زینب کبری به عنوان یک زن مجاهده و انقلابی شکستناپذیر، توانست پیام حضرت امام حسین(علیه السلام) و اهداف قیام عاشورا را به دنیا برساند و زحماتی که حضرت در نهضت امام حسین(علیه السلام) متحمل شدند، نظیر نداشت.
وی ادامه داد: آنچه مهم است، حفظ حرمت و حیا توسط حضرت زینب در تمامی مراحل قیام عاشورا بود که نشان داد زن میتواند با حفظ متانت زنانه در جامعه به تکلیف خود عمل کند.
امام جمعه ارومیه تصریح کرد: وظیفه اجتماعی همه مؤمنین است که هم خود با عفت زندگی کنند و هم برای دیگرانی که دوست دارند زندگی عفیفانه داشته باشند، محیط را آماده کنند. محیط باید برای زیست عفیفانه فراهم باشد.
وی تصریح کرد: اگر فضای زیست عفیفانه در جامعه برای زنان فراهم نشود، گناه آن به گردن همه ما است و تک تک افراد اعم از اهالی رسانه، تولیدکنندگان و مسئولین در این زمینه مسئولیت دارند و باید مراقبت کنند تا به عفت عمومی جامعه ضربه نزنند.
حجتالاسلام قریشی با اشاره به الگوگیری پرستاران از حضرت زینب(س) ابراز کرد: حضرت زینب نشان داد که انسان در سختترین شرایط هم که در دست شقیترین انسانها اسیر شود، باز هم میتواند متانت خود را حفظ کند و باید پرستاران کشورمان هم از این زن نمونه اسلام الگو بگیرند.
وی به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با ورزشکاران و نخبگان مدالآور اشاره کرد و ادامه داد: شما با مدالآوری خود به مردم روحیه دادید و این بر خلاف دشمن عمل کردن است و الحمدلله در عرصههای ورزشی، جوانان کشور دارای استعداد زیادی هستند و از استان ما هم سالار آقاپور از آذربایجان غربی به عنوان مرد سال آسیا انتخاب شد و با حضور در جمکران، جایزه خود را به این آستان مبارک اهدا کرد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: دشمن تلاش میکرد تا القا کند که با دین نمیتوان به پیروزی رسید، اما جوانان ما نشان دادند خلاف این مسئله صادق است و در دفاع مقدس هم ما با ایمان جوانان پیروز شدیم و امروز در عرصههای علمی، جوانان ما در دنیا در ده رتبه برتر قرار دارند و موشکهایی که مراکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان کرد، به دست جوانان ایرانی ساخته شده بود.
وی تصریح کرد: حضور ترامپ در سرزمینهای اشغالی برای روحیه دادن به رژیم صهیونیستی و خارج کردن آنان از یأس و ناامیدی بود و رفتارهای ترامپ در شرمالشیخ و سرزمینهای اشغالی موجب شرمساری بشر است و کسانی که ادای مدیریت دنیا را دارند، به بدترین شکل ممکن بیعفتی و بیحیایی را رواج میدهند که این نشان میدهد پستترین افراد در این دنیا حاکم هستند که به ناموس دیگران هم در ملاء عام متلک می اندازد.
حجتالاسلام قریشی خاطرنشان کرد: در دین اسلام و معارف توحیدی ما، ناموس دیگران دارای احترام است و معالاسف عدهای نفهم، افراد پست را در مسئولیت نشاندند که بر دنیا حکومت میکنند، اگر هزاران بار سجده کنیم، باز هم نمیتوانیم شکر این نعمتی را که در جمهوری اسلامی و با دین اسلام زندگی میکنیم، به جا آوریم.
وی ادامه داد: به قدری که از طریق استکبار، ایران مورد حملات قرار میگیرد، هیچ کشور و ملتی را این اندازه تهدید و حمله قرار ندادهاند، چرا که ملت ایران میخواهند با عفت زندگی کنند و امام امت انقلاب کرد اما یکبار هم به فحشاهای شاه اشاره نکرد، چرا که ایشان تربیتشده دین بود و امروز میبینیم در آمریکا و غرب بدترین ادبیات را به هم استفاده میکنند و این برای ما عبرت است.
امام جمعه ارومیه به سفر رئیسجمهور به ارومیه اشاره کرد و با تقدیر از تصمیمات اتخاذ شده، گفت: باید این تصمیمات به مرحله عمل برسد و سرانه درآمدی و سرمایهگذاری در استان به نسبت دیگر استانها وضعیت خوبی ندارد، رئیسجمهور نیز متوجه است و به این موارد هم اشاره کرد، من هم از مدیران اجرایی تشکر میکنم که اتحاد و همدلی در استان حاکم است و برخی مشکلات جبران شده و بقیه هم حل خواهد شد.
وی تصریح کرد: در سال زراعی که پیش میآید باید مسئولین توجه جدی کنند؛ هم به قیمتها نظارت کنند و هم به کاشت محصولات و وضعیت نهادههای دامی وضعیت خوبی ندارد و اگر تلاشهای درست صورت نگیرد مردم متضرر خواهند شد، لذا حمایت درست از کشاورزان و اصلاح کاشت از ضروریات است تا استان به جایگاه اصلی خود برسد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی به درگذشت حججالاسلام خراسانیکیا و شیخلو از علمای ارومیه در هفتههای اخیر اشاره کرد و از مردم به دلیل حضور در مراسمات بزرگداشت این علما تقدیر کرد.