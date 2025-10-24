به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در نماز جمعه این هفته ۲ آبان ماه گفت: لحظه به لحظه از عمر ما کاسته می‌شود تا به پایان برسد. گرگ اجل، یکایک از این گله را می‌برد و این گله را ببین که چه آسوده می‌چرد. مطمئن باشید این برف باری است که بر بام همه ما خواهد بارید. خود را آماده کنیم.

وی ادامه داد: در خطبه‌های اول، سیره نبوی را آغاز کردیم و گفتیم که روش زندگی را خداوند به پیامبرش ترسیم می‌کند. در آیه ۸ سوره مزمل آمده است: «و ذکِرْ اسمَ رَبِّکَ». خدا را در نظر داشته باشید. در خطبه اول از یاد خدا سخن گفتم و از کاری که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر آن اصرار داشت یعنی فقط دل به خدا ببندید و بس. «توسل» به معنای قطع از چیز دیگر است.

خطیب نماز جمعه عنوان کرد: انقطاع الی الله یعنی فقط و فقط تکیه‌گاه ما خدا باشد. در این دنیا جاذبه‌های زیادی وجود دارد که برخی از افراد به آنها اتکا می‌کنند. برخی از این جاذبه‌ها درونی و برخی دیگر بیرونی هستند. سلامتی یک جاذبه است؛ الحمدلله که سالم هستیم. مال و ثروت، داشتن هوادار، حزب، باند، گروه، خویش، قوم و قبیله نیز جاذبه‌های بیرونی هستند.

خاتمی افزود: مولا علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: «به هیچ یک از این‌ها دل نبندید؛ این‌ها ماندنی نیستند.» جاذبه‌های درونی شامل جاذبه قدرت و زیبایی هستند. ثروت و هواداران نیز جزو جاذبه‌های بیرونی هستند. در یک لحظه می‌بینی که این آقا که تا دیروز کنارت نشسته بود، حالش خوب بود، اما بیماری لاعلاج گرفته است. می‌بینی که کسی که بسیار پولدار بود، اکنون در روز سیاه نشسته و از مال و جمال خود غافل شده است. «بر مال و جمال خود غره مشو» زیرا این‌ها زودگذرند.

وی تاکید کرد: تنها تکیه‌گاه مطمئن فقط اوست. «الهی حبلی کمال انقطاع» فقط دل به او ببندیم. مولا علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: «فقط دل به خدا ببندید.» او می‌گوید: «و عزتی و جلالی، عمل کل من یعمل غیر عیا.» هر کسی به غیر خدا ناامید خواهد شد، اما آنکه به خدا دل بسته، روز به روز این دلبستگی و علاقه بیشتر می‌شود. پیغمبر ما این‌گونه بود. جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: «پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای جنگی آمد و بسیار خسته بودند. اصحاب هر طرف زیر یک درختی استراحت کردند و پیغمبر نیز مشغول به استراحت شد. ناگهان دیدم که یک شمشیر بالای سرم ایستاده و به من گفت: «کی نجاتت می‌دهد از دست من؟» گفتم: «خدا نجاتم می‌دهد.» دوباره گفت: «کی نجاتت می‌دهد؟» گفتم: «خدا.» یک مرتبه دیدم که شمشیر از دستش افتاد.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: این انقطاع الی الله سرمایه است، تنها دل به خدا ببندید. با این دلبستگی به یاری خداوند، تمام توطئه‌ها خنثی می‌شود و دل به این و آن نبندید. خودم و شما را به حفظ حریم داریم توصیه می‌کنم. مولا علی توصیه کردند که شما رانده شدگان مرگ هستند. حتی اگر فرار کنید شما را می‌گیرد. مرگ از سایه، با شما همراه تر است. مرگ در پیشانی شما حک شده است. این شتر بر در هر خانه خواهد نشت. خودمان را برای این سفر طولانی آماده کنیم خودمان را بندگی خدا برای این سفر آماده کنیم.

خاتمی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با تعدادی از قهرمانان در رشته‌های مختلف و مدال‌آوران المپیادهای جهانی، گفت: سخنرانی جامع و کاملی بود. دو عنصر اصلی در رهنمودهای ایشان وجود داشت. عنصر اول، عنصر امید بود. ایشان فرمودند: «ایران عزیز ما و جوانانش، مظهر کشور ما، به حمدالله در رتبه اول تحقیقات علمی جهان در زمینه‌های مختلف از جمله نانو، لیزر، هسته‌ای، صنایع گوناگون نظامی و پیشرفت‌های پزشکی قرار دارد. این‌ها مایه امید هستند.» بارها مقام معظم رهبری فرمودند که من آینده را به مراتب روشن‌تر از گذشته می‌دانم؛ مایه رشد و نشاط کشور.

وی عنوان کرد: در آیه ۸۷ سوره یوسف آمده است: «از رحمت خدا مایوس نشوید که جز کفار کس دیگری نیست که از رحمت خدا مأیوس شود.» مولا علی (علیه‌السلام) فرمود: «عمل رفیق مونس است.» عمل به معنای آرزوست که در متن آن امید به عنوان دوست و همراه، انسان را از پژمردگی و افسردگی دور می‌کند. این عنصر اول است.

خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد: عنصر دومی که در رهنمودهای ایشان وجود داشت، عنصر عزت و اقتدار بود. دروغ‌های ترامپ را مقام معظم رهبری افشا کردند. من به سه مورد از این دروغ‌ها اشاره می‌کنم. او به دروغ می‌گوید که در جنگ با تروریسم است. در جنگ غزه، رژیم صهیونیستی همه کاره بوده و آمریکا پشت آن قرار دارد. شما بیش از ۲۰ هزار کودک را کشته‌اید و در این دو ساله حدود ۷۰ هزار نفر کشته شده‌اند. آیا این اطفال تروریست بودند؟ این شیرخوارگان تروریست بودند؟ در ایران ما بیش از هزار نفر را به شهادت رساندید، نوزاد بودند، کودک بودند و خانم‌های بی‌پناه بودند. شما دروغ می‌گویید که با تروریسم مبارزه می‌کنید.

وی بیان کرد: ثانیاً، اگر دنیا بخواهد یک تروریست را شناسایی کند، آن تروریست شخص ترامپ است. او اعتراف کرده که دستور کشتن شهید سلیمانی را داده است. شما تروریست هستید. همچنین شهید تهرانی و شهید عباسی را شما کشتید. شما تروریست هستید. تروریست پرور داعش را چه کسی ساخت؟ خود این ترامپ. او باید به یاد داشته باشد که به رقیبش گفت: «شما تروریست هستید، شما داعش را ساختید.» بنابراین، دروغ است که شما می‌خواهید با تروریسم مبارزه کنید.

خاتمی تصریح کرد: دومین ادعای او، دوستی با مردم ایران است که این نیز یک دروغ آشکار است. از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون، که بیش از ۷۰ سال می‌گذرد، شما در این کشور جنایت کرده‌اید. شما رژیم سیاه و جهنمی شکنجه‌گر پهلوی را بر این ملت تحمیل کردید. شما دوست ملت نیستید؛ جاسوس‌خانه شما مرکز توطئه علیه این ملت بود. از نگاه شما، هر کسی که در مقابل شرارت شما بایستد، تروریست است.

خاتمی با اشاره به سخنان ترامپ که گفته بود من اهل معامله با ملت ایران هستم، گفت: این نیز از آن دروغ‌های شاخدار است. کدام معامله؟ معامله‌ای که نتیجه‌اش از قبل معلوم است. معامله‌ای که با زورگویی همراه باشد، این معامله نیست، بلکه تسلیم است و ملت عاشورایی ایران تسلیم‌پذیر نخواهد شد.

وی در رابطه با پایان مدت زمان برجام تصریح کرد: برجام، آن قرارداد کذایی ده‌ساله به پایان رسید. راجع به برجام و این پرونده غمبار، دنیای حرف‌ها وجود دارد. من نمی‌خواهم از این دنیای حرف در این فرصت کم صحبت کنم، ولی فقط می‌خواهم یک نکته عبرت‌آموز را بگویم. آن این است که معارف ما می‌گویند نباید به دشمن، به همه چیز دشمن، ولو لبخندش، اعتماد کرد و باید بدبین بود. مولای ما علی (علیه‌السلام) فرمود: اعتماد کردن به دشمن عامل فریب است. قصه این است که باید عبرت گرفت. باید گذشته چراغ راه آینده باشد.

خطیب نماز جمعه تهران یادآور شد: عبرت یعنی عبور کردن از گذشته و گذشته را چراغ راه آینده قرار دادن، این عبرت می‌گوید که ترامپ این قرارداد برجام را پیش چشم جهانیان پاره کرد. این آمریکا قابل مذاکره نیست. توصیه به مذاکره ساده‌لوحی سیاسی است، همچنین نسخه دادند که داوطلبانه تعلیق غنی‌سازی را بپذیرید. مذاکره جامع یعنی حتی در خصوص مسائل موشکی مذاکره کنیم. این‌ها نشان آن است که گویندگان این سخن عبرت نگرفته‌اند. من در اینجا این جمله وزیر محترم امور خارجه را بازگو می‌کنم: آمریکا زیاده‌خواه است و به مذاکره برنمی‌گردیم. این سخن سخن درست و قابل تأیید است و این موضع انقلاب اسلامی است.

خاتمی در رابطه با آتش‌بس و نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: بعد از دو سال جنایات بی‌امان مجبور شدند که آتش‌بس را بپذیرند. رژیم صهیونیستی پایبند به هیچ یک از قوانین انسانی نیست. به معنای دقیق کلمه، وحشی است. این رژیم از آغاز آتش‌بس که یکی دو هفته بیشتر نمی‌گذرد، تاکنون ۸۰ بار آتش‌بس را نقض کرده و ۹۷ فلسطینی را شهید و ۲۲۰ نفر را مجروح کرده است. در همین دوره آتش‌بس، بسیاری از خانه‌ها و اردوگاه‌های فلسطینی‌ها را ویران کرده است. این آتش‌بس در شرم الشیخ با حضور ترامپ و بیش از ۲۰ کشور جهان، از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان که همگی در جنایات غزه دست داشته‌اند، شکل گرفت. ترامپ همه رئیس‌جمهورهای آنجا را تحقیر کرد و دریغ از یک غیرتمند که در مقابل این کانون غرور و نخوت بایستد. آنچه مهم است، واسطه‌ها از جمله مصر هستند که در این عرصه باید مراقبت کنند. این رژیم خونخوار است و باید جلوی خون‌خواری این رژیم وحشی ایستاد.

وی ادامه داد: این سه تحلیل بود، اما پنج مناسبت وجود دارد. مناسبت اول، ولادت حضرت زینب (سلام‌الله علیها) است. زینب، شخصیت بزرگی است که فاطمه ثانی است. در برج ولایت، کوکب زینب علامه نرفته به مکتب است. این شخصیت والا که عاشورا مدیون اوست، سر نی در نینوا می‌ماند. اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می‌ماند. عاشورا مدیون این شیرزن قهرمان است. در این ایام روز پرستار نیز مشخص شده است، این قشر خدمتگزار که نیمی از درمان به عهده‌اشان است، نصفش داروها و نصفش برخورد خوب است. امیدواریم که ان‌شاءالله به زندگی و معیشت ایشان بیش از گذشته مسئولین رسیدگی کنند.

خاتمی خاطرنشان کرد: مسئله بعدی، قصه آزادی خانم مهدیه اسفندیاری که به جرم مقابله با رژیم صهیونیستی دستگیر شد. مایه خوشحالی است، اما مایه بدحالی است که فرانسه در این عرصه به عنوان عامل رژیم صهیونیستی عمل کرد. نکته سوم، حرکتی که در مورد بانک آینده صورت گرفت، حرکت مناسبی است و امید است که این حرکت به درستی انجام شود. چهارم، دیروز بزرگداشت علامه آیت‌الله العظمی ناهینی بود. مقام معظم رهبری در پیام خودشان به این مناسبت فرمودند: اندیشه سیاسی ایشان همان بود که امروز به نام جمهوری اسلامی ایران در ایران اجرا می‌شود. پنجمین نکته، روز پنجشنبه ۸ آبان، روز شهادت شهید ۱۳ ساله محمد حسین فهمیده است که امام او را رهبر نامید و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی است.

