به گزارش ایلنا،‌ اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه تماشای فیلم سینمایی مجنون، اظهار کرد: شهید زین‌الدین که فرمانده لشکر پیروز علی ابن ابی‌طالب بودند، توانستند حماسه‌های بزرگی را در طول دفاع مقدس بیافرینند و در این راه به شهادت برسند.

وی با طرح این سوال که شاید این پرسش در ذهن مردم ایجاد شود که ضرورت ساخت فیلم‌های مرتبط با دفاع مقدس در جامعه امروزی ما چیست؟، گفت: باید پاسخ داد که اگرچه در ظاهر جنگ تمام شده، اما دشمن دست از دشمنی‌های خود برنداشته است و ما باید دفاع مقدس را دائما در ذهن خودمان یادآوری کنیم، آمادگی برای دفاع می‌تواند کشور را از هرگونه گزندی مصون بدارد و آزادی و استقلال به ارمغان بیاورد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دنیای امروز هر کشوری که می‌خواهد استقلال داشته باشد چاره‌ای جز مقاومت ندارد تا بتواند از ارزش‌های خود دفاع کند.

جهانگیر افزود: فیلم مجنون یادآور رشادت‌هایی است که قهرمانان ما در دوران دفاع مقدس آفریدند و نشان دادند که برای امنیت و آبادانی کشور حاضر هستند تا پای جان ایستادگی کنند، اما وجبی از خاک کشور را به دشمن ندهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با دعوت از مردم برای تماشای فیلم سینمایی مجنون، بیان کرد: این فیلم می‌تواند غرور ملی ما را زنده کند و نشان می‌دهد فرزندان این مزر و بوم با دست خالی و کمترین امکانات مقابل نه فقط صدام بلکه دنیای استکبار ایستادند و قهرمانانه پیروز شدند.

گفتنی است؛ فیلم سینمایی «مجنون» که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است، بازخوانی بخشی از حماسه شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات بزرگ خیبر را به تصویر می‌کشد.

«مجنون» بهترین فیلم چهل و دومین جشنواره فیلم فجر شد و توانست ۴ سیمرغ بلورین این رویداد سینمایی را به دست آورد.

