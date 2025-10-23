خبرگزاری کار ایران
دادستان کل کشور:

امنیت روانی و نظارت بر توزیع ارزاق عمومی و معیشت مردم اولویت دادستان‌ها است

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌، دادستان کل کشور، در نشست با دادستان‌های مراکز استان‌ها ضمن تشکر از فعالیت‌ها و گزارش‌های ارائه‌شده، نکات و تاکیدات مهمی را مطرح کرد و خواستار اهتمام ویژه دادستان‌ها در مسائل قضایی، انتظامی، فرهنگی و اقتصادی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌ با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، گفت: عرض تشکر دارم از مجموعه‌هایی که فعال بودند و موارد خوبی مطرح شد. بسیاری از نکاتی که امروز می‌گوییم قبلاً هم بیان شده اما لازم است مجدداً تاکید شود.

با اشاره به جایگاه علمی و مدیریتی همکاران، افزود که انتخاب‌های انجام‌شده برای تصدی دادستانی‌های استان‌ها دارای شاخص‌های برجسته است و لازم است این روند با دقت و اهتمام ادامه یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد بر ضرورت حفظ «استقلال قاضی» تاکید کرد و گفت: قاضی و دستگاه قضایی نباید تحت تسلط جناح‌های سیاسی یا منافع اقتصادی قرار گیرند، زیرا در این‌صورت امکان جلب اعتماد و رضایت مردم فراهم نخواهد شد. او از دادستان‌ها خواست جایگاه دادستانی را ارتقا دهند و در انتخاب معاونان از نیروهای جوان، انقلابی و متخصص بهره بگیرند تا از نظر علمی و معنوی به ارتقای جایگاه کمک کنند.

دادستان کل کشور درباره نظارت مستمر بر فضای مجازی و فرهنگ عمومی گفت: به ویژه در مناسبت‌های مذهبی و ملی باید مراقبت و حضور لازم وجود داشته باشد.

وی از دادستان‌ها خواست برای مناسبت‌هایی همچون ماه رمضان و سایر اجتماعات عمومی برنامه‌ریزی و پیگیری دقیق داشته باشند تا مسائل امنیتی، فرهنگی و انتظامی مدیریت شود.

مبارزه با فرار مالیاتی و کمک به تأمین بودجه دولت

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌ فرار مالیاتی را یکی از مشکلات مهم عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی پرونده‌های مرتبط شد. 

وی افزود: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی کمک  به تأمین بودجه دولت و ارائه خدمات به مردم خواهد کرد.

وی از مسئولان خواست تا همکاری کنند تا حقوق مردم و دولت از طریق مالیات و سایر درآمدهای قانونی تأمین شود.

دادستان کل کشور درباره افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و نیروهای زیرمجموعه گفت: نظارت باید واقعی و مستمر باشد و در مواردی که تخلف یا کوتاهی مشاهده شد، برخورد قاطع صورت گیرد. همچنین از روسای دادسرا خواست همکاری و هماهنگی در مدیریت داخلی را تقویت کرده و گزارش‌گذاری عملکرد را جدی بگیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی منظم برای قضات تازه‌وارد شد و یادآور شد که سال‌های آغازین قضاوت برای قضات بسیار تعیین‌کننده است. به گفته او تجهیز قضات به علوم روز قضا و تربیت تجربی و رفتاری موجب استقرار عدالت و افزایش رضایت عمومی خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد دغدغه در معیشت و روحیه مردم، گفت: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها آرامش‌بخشی عمومی و خنثی‌سازی دسیسه‌هاست. او بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و جامعه برای شناسایی و مقابله با نقشه‌های دشمن تاکید کرد و خواست دادستان‌ها در تعامل با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مطالبه‌گر باشند.

برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و ایجاد ضربه مالی

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌ برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر را ضروری دانست و گفت: باید به قاچاقچیان ضربه مالی وارد شود و شبکه‌های سازمان‌یافته که در این حوزه فعالیت می‌کنند استخراج و مورد پیگرد قرار گیرند.

به گفته وی، اجرای احکام، پیگیری توقیف‌ها و نظارت بر اجرای درست دستورالعمل‌ها نیازمند دقت و پیگیری مستمر است.

وی همچنین بر استفاده از اطلاعات مردمی در کنار ظرفیت‌های اطلاعاتی رسمی تاکید کرد و خواست از ظرفیت‌های اطلاعاتی مردمی به شکل درست و هدفمند بهره‌برداری شود.

