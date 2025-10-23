در بدو ورود کاروان دولت به ارومیه، رئیس‌جمهور و هیأت همراه مورد استقبال رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، و جمعی از مسئولان و نمایندگان استان قرار گرفتند.

آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از استان‌های هدف در برنامه‌های توسعه متوازن و عدالت‌محور دولت، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های توسعه روستایی کشور دارد.

گفتنی است مهندس حسین‌زاده که زاده‌ آذربایجان‌غربی است، پیش از تصدی مسئولیت کنونی، سه دوره نمایندگی مردم این استان در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد.