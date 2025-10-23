خبرگزاری کار ایران
آذربایجان‌غربی در کانون توجه توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از استان‌های هدف در برنامه‌های توسعه متوازن و عدالت‌محور دولت، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های توسعه روستایی کشور دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، صبح امروز  عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، به همراه دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در چارچوب سفر استانی دولت عازم استان آذربایجان‌غربی شد.

در بدو ورود کاروان دولت به ارومیه، رئیس‌جمهور و هیأت همراه مورد استقبال رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، و جمعی از مسئولان و نمایندگان استان قرار گرفتند.

گفتنی است مهندس حسین‌زاده که زاده‌ آذربایجان‌غربی است، پیش از تصدی مسئولیت کنونی، سه دوره نمایندگی مردم این استان در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد.

