سیدرضا صالحی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره گردشگری در مناطق آزاد و ایجاد بسترهای مناسب در این مناطق گفت: اتفاقا مناطق آزاد برای ما بسیار اهمیت دارد، یکی از ظرفیت‌های بزرگ گردشگری مناطق آزاد است. خوشبختانه تعامل سازنده‌ای بین وزارت میراث فرهنگی و مناطق آزاد وجود دارد.

وزیر میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: دائم با مسئولان مناطق آزاد گفت‌وگو داریم و اخیراً هم تفاهم‌نامه‌ای بین ما و سازمان مناطق آزاد امضاء شد. من چندباری به مناطق آزاد از جمله کیش سفر داشتم.

وی با اشاره به این که در حال حاضر در منطقه آزاد کیش ۵۰ هتل در حال ساخت و ۵۰ هتل در دست بهره‌برداری است، عنوان کرد: ظرفیت‌های گردشگری در این مناطق بسیار بالا است. خصوصا گردشگر خارجی که یکی از انتخاب‌هایش مناطق آزاد است.

صالحی امیری بیان کرد: الان که با شما گفت‌وگو می‌کنم، عراقی‌ها علاوه بر مشهد، اصفهان، شیراز و شمال یکی از مقاصدشان گردشگری در مناطق آزاد است.

وی تاکید کرد: تعامل بسیار سازنده‌ای بین ما و مناطق آزاد وجود دارد. تصمیم گرفتیم در توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد از محل تسهیلاتی که از بانک مرکزی در اختیار داریم هم کمک کنیم.

وزیر میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این که آیا می‌توان امیدوار بود گردشگری خارجی در مناطق آزاد افزایش یابد، گفت: کاملا و محسوس است. برای ما یکی از مقاصد گردشگران، گردشگری در مناطق آزاد است، به دلیل اینکه دسترسی به دریا دارد و گردشگری آبی و دریایی مورد توجه است از سوی دیگر به دلیل این که توسعه اقتصاد دریامحور برای ما اهمیت دارد، گردشگری در مناطق آزاد حائز اهمیت است.

