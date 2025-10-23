خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی:

بخش خصوصی خواستار رفع برخی سخت‌گیری‌ها و تحریم‌های داخلی است

بخش خصوصی خواستار رفع برخی سخت‌گیری‌ها و تحریم‌های داخلی است
کد خبر : 1704195
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه گفت: توجه و بحث فعالان بخش خصوصی تحریم‌های خارجی نیست بلکه می‌خواهند تحریم ها داخلی و برخی سختگیری ها و رویه های ناصحیح در تعاملات اقتصادی برطرف و فرآیندها تسهیل شود.

به گزارش ایلنا،  سید عباس عراقچی روز پنجشنبه در اختتامیه دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد با تاکید مجدد بر اینکه نقاط ضعف ما در فشار خارجی و تحریم نیست هرچند آنها هم آسیب و هزینه خود را دارد، افزود : مهم‌ترین نکته این است که از ظرفیت‌های داخل کشور به اندازه کافی استفاده نکرده‌ایم.  زمانی می‌توانیم از تحریم‌ها شکایت کنیم که از ظرفیت‌های داخلی به صورت کامل استفاده کرده باشیم.  

 

وی ادامه داد: وقتی می‌توان با روانسازی قوانین و آسان نمودن آیین نامه‌ها و ایجاد تسهیل برای فعالان تجاری، همکاری‌های اقتصادی را گسترش داد و ارز بیشتری وارد و کالای بیشتری صادر و اشتغال بیشتری ایجاد کرد، باید از همه این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و منتظر برداشتن تحریم‌ها نباشیم.  

وی تاکید کرد: از اینرو باید قوانین و سختگیری‌های داخلی را اصلاح و گمرکات را از محل توقف به محل عبور تبدیل کنیم. ظرفیت‌هایی که در محیط پیرامونی کشور ما قرار دارد بسیار عظیم است.

وزیر امور خارجه گفت: در مباحثی که در نشست های این همایش مطرح شد هیچ اشاره ای به تحریم ها و یا اسنب بک نبود، این نشان می دهد که بخش خصوصی و دولت به این نتیجه رسیده اند که باید از ظرفیت های خود و داخل کشور استفاده مناسب کنیم به عبارتی از ظرفیت های داخلی بهره کامل برده نشده است.

وی تصریح کرد: البته به این معنا نیست که ما به ماموریت خود برای برداشتن تحریم‌ها عمل نخواهیم کرد بلکه در کنار این ماموریت به دنبال بی‌اثر کردن و خنثی نمودن تحریم‌ها و برآوردن نیازهای کشور هستیم که مجموعه دولت و وزارت خارجه هر کدام در این راستا وظایفی بر عهده دارند.  

وی افزود: با این حال کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کشورهای همسایه در توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی استفاده شده است.

عراقچی به ظرفیت بالای تولید گوشت و دیگر محصولات در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: با وجود این قابلیت در مرزها و کشورهای همجوارمان، از آن سوی دنیا گوشت وارد می کنیم.

وی ادامه داد: تجارت رسمی ایران با افغانستان از کل تجارت با کشورهای اروپایی بیشتر است و همچنان ظرفیت های زیادی برای همکاری با همسایه های شرقی‌مان چون افغانستان و پاکستان وجود دارد.

وزیر امور خارجه گفت: در راستای توسعه ظرفیت های تجاری با کشورهای دیگر حمایت از بخش خصوصی را وظیفه وزارت خارجه می دانیم و در این راستا تلاش می کنیم.

عراقچی افزود: ما معتقدیم ظرفیت‌های بسیار زیادی در کشورهای همسایه و استان‌ها وجود دارد و به یک دیپلماسی استانی نیاز داریم تا ظرفیت‌ها را به هم متصل نماید.  

وی ادامه داد: همچنین این دیپلماسی استانی ارتباطات را تسهیل می کند و قوانین را ساده سازی و مرزها را می‌تواند به محل عبور کالا مسافر و گردشگر تبدیل کند و از برکات آن کشور بهره‌مند شود.

وی عنوان کرد: در این راستا دیپلماسی استانی به یک اصل مهم در دیپلماسی کلی کشور تبدیل شده و اکنون از ایده و طرح عبور کرده و به یک واقعیت تبدیل شده است.

عراقچی گفت: اینکه وزارت خارجه در معرض مطالبه گری نهادهای مختلف و بخش خصوصی باشد، قابل توجه است.

وی افزود: جمع‌بندی و توصیه‌های دومین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی که به دولت و وزارت خارجه شده تبدیل به دستورالعمل برای سفارتخانه‌ها و استانداری‌ها خواهد شد تا ارتباطات نزدیک‌تر  شود.  

وی اظهار کرد: برخی مصوبات نشست همایش دیپلماسی اقتصادی لازم است به مجلس برده شود، بعضی مصوبه دولت می خواهد و برخی نیز باید در استانها در خصوص آنها تصمیم گیری شود.

وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش و اثر آن در شناسایی و توسعه ظرفیت های منطقه ای عنوان کرد: سومین همایش دیپلماسی استانی در ارومیه یا تبریز برگزار شود تا منطقه شمال غرب کشور را نیز در حوزه این دیپلماسی پوشش دهیم و بعد از آن نیز چهارمین نشست و همایش در چابهار یا نقطه ای دیگر در جنوب غرب کشور برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ