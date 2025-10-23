وی تاکید کرد: نقاط ضعف کشور صرفاً ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی نیست. هرچند این تحریم‌ها آسیب‌ها و هزینه‌هایی را به همراه دارند.

به گفته عراقچی زمانی می‌توان از تحریم‌ها گلایه کرد که تمامی ظرفیت‌های داخلی به‌کار گرفته شده باشند.

او تاکید کرد: البته این بدان معنا نیست که وزارت امور خارجه مأموریت خود را در زمینه رفع تحریم‌ها دنبال نخواهد کرد؛ اما در کنار آن، مأموریت مهم‌تری تحت عنوان «بی‌اثرسازی و خنثی‌سازی تحریم‌ها» و «تأمین نیازهای کشور» وجود دارد.