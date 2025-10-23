خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی:

مأموریت مهم‌ وزارت خارجه «بی‌اثرسازی و خنثی‌سازی تحریم‌ها» است

مأموریت مهم‌ وزارت خارجه «بی‌اثرسازی و خنثی‌سازی تحریم‌ها» است
کد خبر : 1704194
لینک کوتاه کپی شد.

عراقچی تاکید کرد که مأموریت مهم‌ وزارت خارجه «بی‌اثرسازی و خنثی‌سازی تحریم‌ها» و «تأمین نیازهای کشور» است.

به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه در نشست خبری مراسم اختتامیه دومین اجلاس منطقه‌ای دیپلماسی استانی گفت: توصیه‌ها به‌طور دقیق جمع‌بندی خواهد شد و در قالب دستورالعمل‌هایی برای سفارتخانه‌ها و استانداری‌ها، از طریق دولت ابلاغ می‌گردد تا ارتباطات منطقه‌ای به شکلی مؤثرتر و نزدیک‌تر برقرار شود.

وی تاکید کرد: نقاط ضعف کشور صرفاً ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی نیست. هرچند این تحریم‌ها آسیب‌ها و هزینه‌هایی را به همراه دارند. 

به گفته عراقچی زمانی می‌توان از تحریم‌ها گلایه کرد که تمامی ظرفیت‌های داخلی به‌کار گرفته شده باشند.

او تاکید کرد: البته این بدان معنا نیست که وزارت امور خارجه مأموریت خود را در زمینه رفع تحریم‌ها دنبال نخواهد کرد؛ اما در کنار آن، مأموریت مهم‌تری تحت عنوان «بی‌اثرسازی و خنثی‌سازی تحریم‌ها» و «تأمین نیازهای کشور» وجود دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ