عراقچی:
مأموریت مهم وزارت خارجه «بیاثرسازی و خنثیسازی تحریمها» است
عراقچی تاکید کرد که مأموریت مهم وزارت خارجه «بیاثرسازی و خنثیسازی تحریمها» و «تأمین نیازهای کشور» است.
به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه در نشست خبری مراسم اختتامیه دومین اجلاس منطقهای دیپلماسی استانی گفت: توصیهها بهطور دقیق جمعبندی خواهد شد و در قالب دستورالعملهایی برای سفارتخانهها و استانداریها، از طریق دولت ابلاغ میگردد تا ارتباطات منطقهای به شکلی مؤثرتر و نزدیکتر برقرار شود.
وی تاکید کرد: نقاط ضعف کشور صرفاً ناشی از تحریمها و فشارهای خارجی نیست. هرچند این تحریمها آسیبها و هزینههایی را به همراه دارند.
به گفته عراقچی زمانی میتوان از تحریمها گلایه کرد که تمامی ظرفیتهای داخلی بهکار گرفته شده باشند.
او تاکید کرد: البته این بدان معنا نیست که وزارت امور خارجه مأموریت خود را در زمینه رفع تحریمها دنبال نخواهد کرد؛ اما در کنار آن، مأموریت مهمتری تحت عنوان «بیاثرسازی و خنثیسازی تحریمها» و «تأمین نیازهای کشور» وجود دارد.