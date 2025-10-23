به گزارش ایلنا، در این گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با تمجید از ایستادگی مهدیه اسفندیاری بر مواضع خود در دفاع از مردم فلسطین و غزه خطاب به وی اظهار کرد : انشالله شما را به زودی در ایران خواهیم دید و انشالله بقیه مراحل مربوط به پرونده طی خواهد شد و شما به ایران باز خواهید گشت.