خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با مهدیه اسفندیاری

گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با مهدیه اسفندیاری
کد خبر : 1704186
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه با «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه که بامداد امروز به صورت مشروط تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد به صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، در این گفتگوی تلفنی  وزیر امور خارجه با تمجید از ایستادگی مهدیه اسفندیاری بر مواضع خود در دفاع از مردم فلسطین و غزه خطاب به وی اظهار کرد : انشالله شما را به زودی در ایران خواهیم دید و انشالله بقیه مراحل مربوط به پرونده طی خواهد شد و شما به ایران باز خواهید گشت.

 

در این گفتگوی تلفنی مهدیه اسفندیاری نیز با تلاش با تشکر از پیگیری‌های انجام شده در ارتباط با پرونده وی  از جمله از سوی  دستگاه دیپلماسی کشور گفت: من همیشه برای همه مردم ایران و سربازان اسلام دعا می‌کنم.

بر اساس آنچه که اعلام شده قرار است وی با دو زندانی فرانسوی در ایران مبادله شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ