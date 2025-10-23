گفتوگوی تلفنی عراقچی با مهدیه اسفندیاری
وزیر امور خارجه با «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه که بامداد امروز به صورت مشروط تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد به صورت تلفنی گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، در این گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با تمجید از ایستادگی مهدیه اسفندیاری بر مواضع خود در دفاع از مردم فلسطین و غزه خطاب به وی اظهار کرد : انشالله شما را به زودی در ایران خواهیم دید و انشالله بقیه مراحل مربوط به پرونده طی خواهد شد و شما به ایران باز خواهید گشت.
در این گفتگوی تلفنی مهدیه اسفندیاری نیز با تلاش با تشکر از پیگیریهای انجام شده در ارتباط با پرونده وی از جمله از سوی دستگاه دیپلماسی کشور گفت: من همیشه برای همه مردم ایران و سربازان اسلام دعا میکنم.
بر اساس آنچه که اعلام شده قرار است وی با دو زندانی فرانسوی در ایران مبادله شود.