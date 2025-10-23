خبرگزاری کار ایران
پزشکیان در نشستی با جمعی از نخبگان قومی، دینی و مذهبی آذربایجان غربی:

تلاش کنیم مشکلات مردم با محوریت مساجد و کمک ائمه جماعت رفع شود

تلاش کنیم مشکلات مردم با محوریت مساجد و کمک ائمه جماعت رفع شود
رئیس جمهور مسجد را محور اصلی خدمت به مردم در محلات معرفی کرد و گفت: مسجد نقشی اساسی و مهم در برطرف کردن معضلات و مشکلات مردم دارد. باید تلاش کنیم مشکلات محلات و مردم با هر سلیقه و طرز تفکری با محوریت مسجد و کمک روحانیون و ائمه جماعت رفع شود؛ در این صورت راست که آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمی‌توانند علیه کشورمان بکنند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان ظهر امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴، در ادامه برنامه‌های سفر به آذربایجان غربی، در نشست با جمعی از نخبگان قومی، دینی و مذهبی استان، با اشاره به اینکه دین برای خدمت و وسیله‌ای برای رحمت، مغفرت و بخشش مردم است، اظهار داشت: نمی‌توان در جامعه نسبت به آحاد مختلف مردم بی‌تفاوت باشیم و رفتار صادقانه‌ای با آنها نداشته باشیم. اگر در جامعه مشکلی وجود دارد، ما مقصر هستیم که نتوانستیم به وعده‌هایمان صادقانه عمل کنیم.

رئیس جمهور مسجد را محور اصلی خدمت به مردم در محلات معرفی کرد و گفت: مسجد نقشی اساسی و مهم در برطرف کردن معضلات و مشکلات مردم دارد. باید تلاش کنیم مشکلات محلات و مردم با هر سلیقه و طرز تفکری با محوریت مسجد و کمک روحانیون و ائمه جماعت رفع شود؛ در این صورت راست که آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمی‌توانند علیه کشورمان بکنند.

پزشکیان با یادآوری آیاتی از قرآن افزود: خدمت به مردم بدون در نظر گرفتن قومیت یا سلیقه آنها از آموزه‌های الهی و فرهنگی ما مسلمانان است. چنانچه در جامعه صادقانه خدمت کنیم مشکلی وجود نخواهد داشت. مسئولین باید خادم مردم باشند و در زمینه برطرف کردن معضلات و شکوفایی سطح زندگی آنها تلاش کنند.

رئیس جمهور جنگ ۱۲ روزه را نمادی از اتحاد و انسجام ملت ایران نامید و خاطرنشان کرد: ما شاهد بودیم هنگامی که دشمنان به ما حمله کردند، حتی آن قشری که نسبت به برخی مسائل معترض بود، وارد میدان شد و از آرمان‌های امام و رهبری حمایت کردند. من از دشمن نمی‌ترسم اما از اختلاف داخلی هراس دارم. نباید ظلم و ستمی به ملت بشود که آنها به ما پشت کنند. ما باید تلاش کنیم با دلسوزی و خدمت صادقانه کشورمان را به جایگاهی که لیاقتش را دارد برسانیم.

پزشکیان با اشاره به تلاش‌های استاندار آذربایجان غربی برای رسیدگی به مسائل استان تصریح کرد: با توجه به اینکه این استان از لحاظ قومیتی، نژادی و مذهبی از جمعیت متنوعی برخوردار است، خوشبختانه استاندار توانسته، اتحاد و انسجام را در جامعه ایجاد کند. براساس فرمایش رسول خدا(ص) و قرآن تفاوتی میان پیامبران نیست. همه ما در برابر آنان که انسانیت و گذشت را در جامعه نهادینه کرده‌اند، یکسان هستیم. علیرغم تمام تحریم‌ها و فشارهای دشمنان ما راه خود را برای بهتر زندگی کردن خواهیم یافت، حتی اگر دشمنان تمام راه‌ها را به روی ما ببندند، قطعاً یک راه برون‌رفت خواهیم یافت.

در بخشی از این ضیافت تعدادی از روحانیون و ائمه جمعه شهرستان‌های استان آذربایجان غربی مطالبات و معضلات را با رئیس جمهور در میان گذاشتند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی، فرهنگی و اقتصادی استان شدند.

همچنین یکی از نمایندگان خلیفه‌گری ارامنه کل آذربایجان نیز در این جلسه گفت: ما هر یکشنبه برای سلامتی رهبر انقلاب و رئیس جمهور دعا می‌کنیم و امیدواریم پرتوان باشید تا بتوانید کشتی کشور را به ساحل سلامت برسانید.

