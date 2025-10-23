پزشکیان در نشستی با فعالان اقتصادی آذربایجان غربی:
راه عبور از مشکلات اقتصادی از مسیر تولید و صادرات میگذرد
رئیس جمهور با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی آذربایجان اظهار داشت: آذربایجان بهترین مکان برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری است. قابل قبول نیست در استانی با چنین امکانات و موقعیتی، مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه باشند. نمایندگان و فعالان اقتصادی باید با همکاری یکدیگر برنامهریزی کنند. هر جا مانعی وجود دارد، دولت آماده است آن را برطرف کند تا مسیر توسعه باز شود.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه 1 آبان 1404، در ادامه برنامههای سفر دولت وفاق ملی به آذربایجان غربی، در نشستی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان، با تأکید بر اهمیت گفتوگو و جمعبندی منسجم دیدگاهها اظهار داشت: هدف ما شنیدن نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی است، اما لازم است مباحث بهصورت منظم، دستهبندیشده و هدفمند مطرح شود تا بتوان به جمعبندی دقیقتری دست یافت.
رئیسجمهور با اشاره به نشستهای منظم دولت با بخشهای تولیدی و تجاری گفت: در تهران جلسات منظمی با اعضای اتاق و فعالان اقتصادی برگزار میکنیم. هر ماه با حضور کارآفرینان نشست جداگانهای داریم تا مسایل و مشکلات هر صنف بهصورت تخصصی بررسی شود.
پزشکیان افزود: برای هر بخش از صنعت، وزیر مربوطه مسئول پیگیری مستقیم مشکلات صنوف شده تا با تشکیل مستمر جلسات، راهکارهای اجرایی مشخصی ارائه شود. در پایان هر ماه، نتایج این گفتوگوها جمعبندی و بررسی میشود تا موانع واقعی از مسیر تولید و تجارت برداشته شود.
رئیسجمهور تأکید کرد: باور داریم راه عبور از مشکلات اقتصادی و مقابله با فشار تحریمها از مسیر تولید و صادرات میگذرد. هر مانعی که از جانب دولت وجود داشته باشد، با همکاری دستگاهها رفع خواهد شد تا مسیر تجارت برای فعالان اقتصادی هموار شود.
پزشکیان با اشاره به سخنان مطرح شده در جلسه درباره ضرورت ایجاد سازوکارهای تشویقی برای فعالان اقتصادی اظهار داشت: پیشنهادهای مطرحشده از سوی استاندار نیز در همین راستاست و ما آمادگی داریم با استفاده از اختیارات قانونی، زمینه اجرای این طرحها را فراهم کنیم. لازم است موانع موجود شناسایی و به ما اعلام شود تا بتوانیم در تهران نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
رئیسجمهور افزود: اگر چه جلسات مستمر با فعالان اقتصادی هر ماه برگزار میشود، اما بایدپذیرفت که مشکلات انباشتهشده سالهای گذشته در مدت کوتاه حل نخواهد شد؛ مسیر اصلاح آغاز شده و با همکاری اتاق بازرگانی و کارآفرینان، روند رفع موانع با جدیت ادامه دارد.
پزشکیان ادامه داد: شب گذشته نیز با مدیران صنعت پتروشیمی نشست داشتیم تا درباره مشکلات موجود گفتوگو کنیم. تلاش ما این است که موانع از مسیر تولید و صادرات برداشته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون دغدغه کار خود را انجام دهند.
رئیسجمهور با بیان اینکه اعتقاد ما بر این است که صنوف باید خودشان روند کار را مدیریت و بر عملکرد خود نظارت کنند، تأکید کرد: تجربه نشان داده نظارتهای بیرونی به تنهایی مشکل را حل نکرده و نخواهد کرد. باید خود فعالان اقتصادی در اصلاح روندها، بهبود کیفیت و ارتقای استانداردها نقش مستقیم داشته باشند.
پزشکیان خاطرنشان کرد: این مسیر در حال اجراست و اگر پیشنهاد تازهای از سوی فعالان اقتصادی مطرح شود، دولت آماده اجرای آن است. در سطح عالی نیز هر هفته در روزهای چهارشنبه، جلسات ویژهای با حضور وزیران و مدیران ارشد حوزههای سرمایهگذاری، نفت، گاز، پتروشیمی و صادرات برگزار میشود تا میزان پیشرفت پروژهها بررسی و موانع بهصورت دقیق پیگیری شود.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت مهار گازهای عل در میادین نفتی گفت: اکنون حجم عظیمی از گازهای مشعل در کشور میسوزد که اگر کنترل شود، سالانه میتواند 5 تا 6 میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد کند. این در حالی است که برای کسب یک میلیارد دلار، گاه منابع و انرژی فراوان صرف میشود، اما 5 میلیارد دلار سرمایه در قالب گازهای مشعل، سوخته و از بین میرود.
پزشکیان افزود: در مدت اخیر تلاش کردهایم این روند را متوقف کنیم. تا امروز بیش از 11 میلیون مترمکعب گاز مشعل مهار شده است، در حالیکه در کل دورههای گذشته مجموعاً حدود 9 میلیون مترمکعب کنترل شده بود. این نشان میدهد مسیر اصلاح در عمل آغاز شده و دولت با جدیت در حال پیگیری آن است.
رئیسجمهور ادامه داد: هر هفته جلسات منظم در این زمینه برگزار میشود تا بسترهای لازم برای مهار کامل گازهای همراه فراهم شود. به سرمایهگذاران نیز اعلام کردهایم که هر مانع قانونی یا اجرایی در مسیر سرمایهگذاری یا کنترل فلرها وجود داشته باشد، همانجا و در همان جلسه حل خواهد شد.
پزشکیان خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، موضوعات در سطح سران قوا مطرح میشود و هیچیک از نهادهای کشور، از جمله مجلس و قوه قضائیه، در مسیر اصلاح و بهبود روند سرمایهگذاری و کنترل گازهای همراه مانعی ایجاد نخواهند کرد.
رئیسجمهور تأکید کرد: برنامهریزی گستردهای برای بهرهبرداری از گازهای همراه، گازرسانی به مناطق نفتخیز و سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز در دست اجراست. هدف این است که روند فعلی بهگونهای تصحیح شود که ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، منافع حاصل از آن در خدمت توسعه ملی قرار گیرد.
رئیسجمهور تأکید کرد: لازم است ارتباطات اقتصادی و تجاری استان تقویت شود و برنامهها با دقت و نگاه آیندهنگرانه تنظیم گردد. با وحدت و انسجام میتوان مشکلات کشور را یکی پس از دیگری حل کرد. اگر قرار است با هم گفتوگو کنیم، باید این گفتوگو بر پایه شواهد علمی و مستندات واقعی باشد، نه بر اساس سلیقهها و برداشتهای شخصی.
پزشکیان خاطرنشان کرد: هر سیاستگذاری، تصمیم و برنامهریزی باید مبتنی بر شواهد باشد؛ همانگونه که در علم پزشکی یا اقتصاد، تصمیم درست بر پایه داده و تجربه جمعی گرفته میشود. اگر شواهد نشان میدهد روشی بهتر از روش پیشین است، باید آن راپذیرفت. انسان آگاه در برابر حقیقت سر فرود میآورد، در حالیکه مقاومت در برابر واقعیت، نشانه جهل است.
رئیسجمهور افزود: هرکس بتواند راهی کارآمدتر، کیفیتر و اثرگذارتر ارائه دهد، باید موردپذیرش قرار گیرد. شاخص برتری در هر حوزهای، کمخطاتر بودن و نزدیکتر بودن به حق است. معنای آیه شریفه «إن أکرمکم عندالله أتقاکم» نیز همین است؛ یعنی برترین انسانها آناناند که رفتارشان کمنقصتر و درستتر است. در هر عرصهای، از طب و اقتصاد تا مدیریت و صنعت، آنکس که خطای کمتری دارد، ارزشمندتر است.
پزشکیان با اشاره به پیام پیامبر اسلام (ص) گفت: خداوند انسانها را برابر آفرید. در این نگاه، برتری نه به قومیت است، نه به زبان، نه به جنسیت، بلکه به تقوا و پاکی عمل است. همانگونه که دندانههای یکشانه برابرند، انسانها نیز برابرند و برتری فقط در درستکاری و بیخطایی است.
رئیسجمهور ادامه داد: اختلاف و درگیری زمانی شکل میگیرد که آگاهی وجود نداشته باشد. گفتوگو باید بر محور حقیقت باشد، نه تعصب. هرکس بتواند راهی بهتر برای حل مشکلات ارائه دهد، صرفنظر از جایگاه، جنسیت یا گرایش، باید مورد احترام و قدردانی قرار گیرد. کسی که میتواند کشور را از بنبست نجات دهد، باید دستش را فشرد و از او حمایت کرد.
پزشکیان اظهار داشت: امید است بتوانیم با گفتوگویی مبتنی بر شواهد و حقیقت، در مسیر وحدت و پیشرفت حرکت کنیم و تصمیمها را بر اساس حق، نه سلیقه، اتخاذ کنیم تا آیندهای روشن برای کشور رقم بخورد.
رئیسجمهور در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر صداقت و درستکرداری در اداره کشور اظهار داشت: این سخنان را بارها گفتهام و تکرار آن برای یادآوری است تا رفتارهایمان اصلاح شود. بزرگترین ظلم آن است که کسی به مردم دروغ بگوید یا سخن درست را انکار کند. دروغ به مردم، دروغ به خداست.
پزشکیان افزود: متقی کسی است که اگر سخن حق را شنید، در برابر آن سر فرود آورد. اگر این اصل ساده در جامعه اجرا شود، کشور گلستان میشود و بسیاری از مشکلات از میان میرود.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: دولت آماده است تا هر مقدار که ممکن است، اختیارات را به استانها واگذار کند. هیچ برتری میان ما نیست، همه باید در کنار هم باشیم و برای آبادانی کشور تلاش کنیم.
پزشکیان گفت: باید دست در دست هم دهیم تا جامعه، شهر و کشور را از مشکلات موجود عبور دهیم و به عزت و سربلندی برسانیم.ایمان دارم که شما میتوانید و ما نیز میتوانیم.
همچنین، پیش از آغاز سخنان رئیسجمهور، مراسم امضای تفاهمنامهها و افتتاح طرحهای توسعهای استان آذربایجان غربی با حضور استاندار، جمعی از مدیران استانی و نمایندگان سازمانها و دانشگاهها برگزار شد. این مراسم در دو بخش اقتصادی و زیستمحیطی انجام گرفت.
در بخش نخست، تفاهمنامه ایجاد مجتمع تخصصی صنایع نساجی در شهرستان خوی به ارزش 6 هزار و 900 میلیارد تومان با سرمایهگذاری خارجی به امضاء رسید.
همچنین تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت دیجیکالا و استانداری آذربایجان غربی برای توسعه اقتصاد مرزی به امضاء رسید که جزئیات آن توسط استاندار تشریح خواهد شد.
در بخش دوم، محور تفاهمنامهها به حوزه احیای دریاچه ارومیه اختصاص داشت؛ در این بخش چندین تفاهمنامه کلیدی با حضور رئیسجمهور و استاندار آذربایجان غربی امضا شد.
تفاهمنامه برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوزه دریاچه ارومیه میان استانداری آذربایجان غربی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به امضاء رسید.
تفاهمنامه اجرایی احیای دریاچه ارومیه نیز میان دانشگاه ارومیه و کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به نمایندگی از دولت به امضاء رسید.
تفاهمنامه همکاری در طرح احیای دریاچه ارومیه میان دانشگاه تبریز و استانداری آذربایجان غربی منعقد شد تا از ظرفیت علمی دانشگاهیان برای احیای نگین فیروزهای ایران زمین استفاده شود.
تفاهمنامه توسعه پلتفرم دوقلوی دیجیتال در حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیز با هدف بهرهگیری از دانش روز و فناوری هوش مصنوعی در مدیریت منابع آب، میان استانداری آذربایجان غربی و شرکت فناوران سبز مانا به امضا رسید.
قرارداد اجرای سیستم آبیاری مدرن زیرسطحی و هوشمندسازی کشاورزی در شبکه آبیاری مهاباد به مساحت هزار هکتار نیز میان استانداری آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه امضا شد. این طرح با هدف کاهش 60 درصدی مصرف آب طراحی شده است.
در مجموع، هفت تفاهمنامه و قرارداد در حوزه احیای دریاچه ارومیه به امضاء رسید.
در ادامه، دو طرح عمرانی دیگر نیز به بهرهبرداری رسید؛ بهرهبرداری از ایستگاه بارانسنجی خودکار و رونمایی از اطلس مخاطرات استان آذربایجان غربی.
در بخش پایانی این مراسم، با گزارش دکتر ولیزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، پروژه ملی بیمارستان 207 تختخوابی شهرستان نقده با دستور رئیسجمهور بهصورت برخط افتتاح شد. این بیمارستان با هدف ارتقای شاخصهای سلامت منطقه و افزایش ظرفیت خدمات درمانی استان به بهرهبرداری رسید.
مجموع این طرحها و تفاهمنامهها بخشی از برنامه توسعه متوازن استان آذربایجان غربی است که با محوریت عدالت منطقهای، بهرهوری منابع، توسعه صادرات و احیای زیستبوم دریاچه ارومیه در دستور کار دولت قرار دارد.