خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران

به گزارش ایلنا، شکرای سیاست‌گذاری ائمه جمعه اعلام کرد:

نمازجمعه این هفته تهران، دوم آبان ماه به امامت حجت‌الاسلام خاتمی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

درب‌های دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامه‌ها از ساعت ۱۱ خواهد بود.

سخنران این هفته پیش از خطبه ها احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری می‌باشد.

در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله علیها)، کتاب «و اینگونه است زینب؛ بازآفرینی کتاب خصائص زینبیه» به قلم محمد سوری معرفی می‌شود.

مجموعه‌هایی که این هفته در محل میزهای خدمت، جنب مزار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:

• اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

• سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران

• سازمان تأمین اجتماعی شرق تهران

• بانک ملت

• بیمه کوثر

• فرمانداری تهران

• مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

• شهرداری تهران

• کمیته امداد امام خمینی(ره)

مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در محوطه نمازخانه مسجد دانشگاه هر هفته در بخش‌های مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز می‌باشند.

در بخش فعالیت‌های فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز به ارائه خدمت به نمازگزاران محترم می‌پردازند.

