خبرگزاری کار ایران
English العربیه
واکنش عراقچی به اظهارات گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران

واکنش عراقچی به اظهارات گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تهدیدات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد: کسانی که چنین تهدید‌هایی می‌کنند باید بدانند تکرار یک تجربه شکست‌خورده، نتیجه‌ای جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا،  سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست دیپلماسی استانی در مشهد در واکنش به اظهارات روز گذشته رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: نمی‌دانم ایشان این حرف را از سر نگرانی زده یا تهدید.

وی در ادامه تصریح کرد:، اما کسانی که چنین تهدید‌هایی می‌کنند باید بدانند تکرار یک تجربه شکست‌خورده، نتیجه‌ای جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در خصوص حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت: آسیب به تاسیسات مهم اصفهان، نطنز و فردو شدید بود، اما با وجود صحبت‌های دونالد ترامپ درباره «نابودی کامل»، دانش فنی ایران از بین نرفته است.

وی اظهار داشت: ما معتقدیم که بیشتر اورانیوم با غنای بالا در اصفهان، نطنز و فردو باقی مانده است.

به گزارش وبگاه ژنو سلوشن، او تاکید کرد که هیچ مدرکی مبنی بر این‌که تهران قصد ساخت بمب اتمی داشته باشد، موجود نیست.

گروسی در خصوص اطمینان از این که تهران به دنبال ساخت بمب اتمی نبوده، افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درست پیش از حملات اسرائیل از این تاسیسات ایران بازرسی کرده بود و این منجر به اطمینان ما شد. از آن زمان، از طریق تصاویر ماهواره‌ای آنها را زیر نظر داریم. کشور‌هایی که برنامه هسته‌ای ایران را رصد می‌کنند نیز به همان نتایجی رسیده‌اند که ما رسیده‌ایم.

 

 

