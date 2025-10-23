خبرگزاری کار ایران
ایران کشوری نیست که با تحریم و تهدید از پا در بیاید

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به شرایط کنونی کشور تاکید کرد: ایران کشوری نیست که با تحریم و تهدید از پا در بیاید و۱۰ سال آینده، یکی از پررونق‌ترین کشورهای جهان خواهیم بود و خودمان را تنظیم می‌کنیم.

به گزارش ایلنا،علی زینی‌وند پنجشنبه اول آبان در نشست صمیمی با جوانان کرمان (اعضای شورای راهبردی استان) اظهار کرد: استان کرمان بخش زیبا و درخشانی از هویت برجسته تاریخ ایران است که قابل کتمان نیست و در همه حوزه‌های فرهنگ، هنر، دانش، معماری، اقتصاد و ... ظرفیت دارد.

وی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل ساختار شورای راهبردی استان کرمان افزود: استاندار کرمان به این موضوع باور دارد زیرا دانش سیاسی خوب و هم تجربه خیلی خوبی دارد و خلاق است و به جوانان اعتقاد دارد.

زینی‌وند گفت: کار به صورت انفرادی دیده نمی‌شود و توفیق آن اندک است. اما اگر تشکلی باشد، کارها تصاعدی بالا رفته، ثبت و دیده می‌شود و به کار کشور می‌آید و مطمئنم به واسطه این جمع اتفاقات زیادی برای استان و کشور خواهد افتاد.

معاون وزیر کشور بیان کرد: قبل از دانش و تجربه، نشاط و انگیزه لازم است و این دو منشاء خلاقیت و تولید امید است.

وی با تاکید بر لزوم کادرسازی اظهار کرد: باید تشکل‌های جوان تقویت شده و دخالت نکنیم و اجازه بدهیم طبیعی رشد کنند. اگر شما جوانان بخواهید در ساختار پرایراد اداری وارد شوید، نابود می‌شوید.

زینی‌وند ادامه داد: در دهه ۶۰ و ۷۰ کل مدیران موثر کشور که منشاء اثر و دیده شدند، از دل انجمن‌های اسلامی بیرون آمدند تا زمانی که در انجمن دخالت نمی‌شد.

وی تصریح کرد: معتقدم در جمهوری اسلامی اگر ساختار درست کار کند، افراد در دل این ساختار شناخته می‌شوند و بالا می‌آیند. بنابراین باید قدر این تشکیلات را بدانید.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه سخنانش با اشاره به لزوم استفاده و جدی گرفتن ظرفیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و نزدیک بودن انتخابات، اعلام کرد: ۲۰۰ هزار نفر در این ساختار سازماندهی می‌شود، اگر جوانان خلاق ۲۰ درصد از این ظرفیت را به دست بگیرند، تاثیر بسیاری روی توسعه، فرهنگ، نشاط، بهداشت، ورزش و ... خواهد داشت زیرا یک عضو خلاق شورا، شهری را متحول می کند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور تاکید کرد: ایران کشوری نیست که با تحریم و تهدید از پا در بیاید. ما در جنگ ۱۲ روزه دیدیم چه اتفاقی افتاد.

زینی‌وند ضمن تاکید بر لزوم آمادگی در همه زمینه‌ها افزود: ۱۰ سال آینده، ایران یکی از پررونق‌ترین کشورهای جهان خواهد بود و خودش را تنظیم می‌کند و راهی جز این نداریم.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه شما جوانان باید به اصلاح شیوه حکمرانی کمک کنید، در ادامه بیان کرد: با وجود مشکلات و سختی معیشت مردم، کار تعطیل نشده و باید کمک کنیم. در استان کرمان نیز همین است و به نظر من اگر استاندار کمک شود، «کرمان بر فراز» به نتیجه می‌رسد.

وی تصریح کرد: با امکانات، خلاقیت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌شود کار کرد و باید به سمت ظرفیت‌ها برویم. اصلا نباید برای گرفتن پول از دولت، وقت بگذاریم و وقتی که برای مردم و با اصول کار کنیم، هیچ مانعی وجود ندارد.

زینی‌وند خطاب به جوانان استان کرمان گفت: ناامید نباشید و مطمئن باشید ایران از شرایط کنونی نیز عبور می‌کند و اتفاقی نمی‌افتد و باید به مردم کمک کنیم و کنارشان باشیم.

 

