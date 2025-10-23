از سوی عارف؛
مجوز بانک مرکزی در تسویه بدهی ۷۶ همت به صندوق بینالمللی پول ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بینالمللی پول را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا،تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ هیأت وزیران در خصوص «مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بینالمللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی» با شماره ۱۲۲۷۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ هفتصد و شصت و دو هزار و سیصد و پنج میلیارد و پانصد و دو میلیون و چهارصد و هفتاد و دو هزار و هشتاد و دو (۷۶۲,۳۰۵,۵۵۲,۴۷۲,۰۸۲) ریال بابت تصفیه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بینالمللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام نماید.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار میدهد.