مجوز بانک مرکزی در تسویه بدهی ۷۶ همت به صندوق بین‌المللی پول ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا،تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ هیأت وزیران در خصوص «مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی» با شماره ۱۲۲۷۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ هفتصد و شصت و دو هزار و سیصد و پنج میلیارد و پانصد و دو میلیون و چهارصد و هفتاد و دو هزار و هشتاد و دو (۷۶۲,۳۰۵,۵۵۲,۴۷۲,۰۸۲) ریال بابت تصفیه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام نماید.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

 

