تکاوران ارتش باید در هر شرایطی آماده اقدام باشند

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ کریم چشک معاون عملیات نیروی زمینی ارتش در بازدید از تیپ ۲۵ تکاور واکنش سریع نزاجا، اظهار کرد: با توجه به پیچیدگی نبرد های امروز، در جنگ های نوین پیروز میدان نبرد نیرویی است که قبل از درگیری کاملا هم دیگر را رصد کرده باشند.

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه امروز دشمن در حوزه رسانه،اقتصاد و افکار عمومی صف آرایی کرده است، تصریح کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هزینه های زیاد در تمامی حوزه ها فعالیت می کنند تا بتوانند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

وی با تأکید بر اینکه شناخت دشمن یکی از عوامل موفقیت درعملیات است، افزود: تکاور بدون شناخت، شمشیری است در تاریکی؛ و تنها هوشیاری، رصد اطلاعاتی و آموزش مستمر است که قدرت واقعیِ تکاور را معنا می‌بخشد.

امیر سرتیپ چشک با اشاره به اهمیت آمادگی جسمی و روحی نیروها، خاطرنشان کرد: نیروهای تکاور باید در هر شرایطی، چه کوه و بیابان، چه جنگ شناختی و رسانه‌ای، آماده حضور و اقدام باشند و مأموریت مقدس پاسداری از انقلاب، شناخت می‌خواهد، ایمان می‌خواهد و تمرینِ بی‌وقفه.

وی در ادامه افزود: حاضر به کاری و افزایش توان رزم در تمامی ابعاد این نیرو از مطالبات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) از نیروی زمینی ارتش است و مأموریت‌پذیری و استقرار تمامی یگان‌های نیروی زمینی ارتش در هر نقطه از ایران اسلامی از جمله محاسن امروزی تیپ های واکنش سریع است.

امیر سرتیپ چشک با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، به قدرت بازدارندگی و توان دفاعی نیروهای مسلح اشاره و اظهار کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مایه‌ افتخار جهان اسلام هستند و نمونه‌ بارز صلابت و افتخارآفرینی نیروهای مسلح نظام اسلامی، در جنگ ۱۲ روزه مشهود بود.