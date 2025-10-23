به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان روز پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴ در نخستین برنامه یازدهمین سفر استانی دولت به استان آذربایجان غربی و در دیدار با فرهیختگان، فعالان فرهنگی و اقتصادی این استان، گفت: امروز در استان تهران، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور با مشکل کمبود انرژی، آب و فرونشست زمین مواجه هستیم که نتیجه توسعه شهرها و استان‌ها بدون برنامه و بدون توجه به منابع و مصارف بوده است.

رئیس جمهور افزود: سوال اساسی این است که با چه منطقی استان‌ها و شهرهای کشور توسعه یافته‌اند درحالی که مشکلات ناشی از آن دیده نشده و منابع موجود را بر اساس میزان مصرف در نظر نگرفته‌ایم و در نتیجه، امروز با این بحران‌ها و مشکلات مواجه هستیم.

وی افزود: اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه فکر می‌کرد ایران دچار بحران است و هر غلطی دلش خواست می‌تواند انجام دهد، اما مردم ایران با اتحاد و انسجام خود در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستادگی کردند، درمورد مشکلات نیز معتقدم با کمک نخبگان و فرهیختگان می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

رئیس‌جمهور خطاب به نخبگان و اندیشمندان استان آذربایجان غربی گفت: متاسفانه بدون درنظر گرفتن منابع مناطق مختلف کشور را توسعه داده‌ایم و اکنون با بحران و مشکلات متعددی مواجه شده‌ایم. باید نقشه‌ مشخص داشته باشیم که در یک منطقه چه بکاریم، چگونه بکاریم و اینکه آیا اساسا، کاشت، داشت و برداشت در این منطقه، منطقی است یا خیر.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری لحظه‌ای برای توسعه منطق ندارد، اظهار داشت: ما می‌گوییم توسعه بدون برنامه و بدون توجه به منابع و مصارف در تهران منطق ندارد، بعد در صدا و سیما چند نفر به اسم کارشناس می‌گویند این همه زمین در استان هست و اینها بلد نیستند خانه بسازند! حال سوال اینجاست که آیا توسعه بدون برنامه در تهران درست است؟ آب طالقان را برای حل مشکل آب تهران، منتقل کرده‌ایم، اما آیا اگر در آینده تهران، اسلام‌شهر و سایر شهرستان‌های استان با کمبود آب مواجه شد امکان دارد که با تانکر آب بیاوریم؟

رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید نخبگان و دانشمندان را کنار هم جمع کنیم تا نقشه راه ارائه دهند، تاکید کرد: باید فرصت‌ها، تهدیدها، قدرت‌ها و ضعف‌های خود را بشناسیم و بعد نقشه ارائه کنیم.

وی با ابراز تاسف از حذف نخبگان در برخی روندهای سیاسی، گفت: هر ماه با تولیدکنندگان و کارآفرینان جلسه برگزار می‌کنیم و مصمم هستیم که مشکلات را از سر راه آنها برداریم. همچنین برنامه داریم که از ظرفیت و توان علمی دانشگاهیان برای حل مشکلات کشور از جمله ناترازی‌ها استفاده کنیم.

پزشکیان در ادامه با تاکید بر اینکه در ارائه راهکارهای علمی باید تمام متغیرها را مدنظر داشته باشیم، اظهار داشت: دانشگاه‌های امروز جهان نیز تک رشته‌ای نیستند بلکه با همکاری مجموعه‌ای از علوم، یک اکوسیستم را در نظر می‌گیرند.

وی با بیان اینکه حل مسائل اجتماعی با تکیه به فقط یک کارشناس امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: باید با تعامل و همکاری، جلوی ایجاد عوارض اجتماعی را بگیریم. چرا هنگامی که خواستند قیمت بنزین را بالا ببرند فاجعه به وجود آمد؟ در اینکه باید نرخ بنزین افزایش می‌یافت، شکی نیست، حتی آب هم به این قیمت نیست، اما آیا مداخله و افزایش قیمت به این سادگی است؟ باید هزاران متغیر را ببینیم و برای آن برنامه داشته باشیم و چاره‌اندیشی کنیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: انجام بسیاری از مداخلات بدیهی است اما به این سادگی نیست که شبانه تصمیم بگیریم و صبح اجرا کنیم، هر کس هم که اعتراض کرد قبول نکنیم.

پزشکیان درباره اعطای اختیارات بیشتر به استانداران نیز اظهار داشت: تصمیمات استانداران باید بر اساس نظرات کارشناسی مجموعه باشد، در حال تدوین دستورالعملی هستیم که بر مبنای آن، تصمیمات صورت بگیرد. باید بر اساس چشم‌انداز رهبر معظم انقلاب، نقشه راه داشته باشیم که همگان مطابق آن نقشه عمل کنند، نقشه‌ای که قابل اجرا هم باشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید توسعه شهرها بر اساس سلیقه شخصی افراد صورت گیرد، گفت: اگر نقشه داشته باشیم دیگر اسیر آزمون و خطا نخواهیم شد و سرگردان نخواهیم بود، همه مدیران نیز باید بر پایه نقشه راه، عمل کنند.

رئیس‌جمهور ضمن اعلام آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات و حمایت از تولیدکنندگان و تجار و حل مشکلات استان، افزود: سال گذشته، بارندگی ۴۰ درصد کاهش داشت و امسال نیز کمتر از سال گذشته خواهد بود، باید بپذیریم که منطقه ما به سمت خشکسالی می‌رود و لذا باید بر اساس منابع آبی موجود، برنامه‌ریزی کنیم.

پزشکیان تکیه بر توان داخلی را اصلی‌ترین راه برای حل مشکلات کشور دانست و تاکید کرد: آذربایجان غربی از نظر شرایط، منابع و همسایگان حکم طلا را دارد، ما باید از امکانات خدادادی این منطقه، طلا بسازیم، کاری کنیم که فرزندان ما در آینده بتوانند راحت زندگی کنند و دست در دست هم، آینده‌ای شایسته برای ایرانیان بسازیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...