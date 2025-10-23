به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده در دیدار «دیمیتری پانتوس» رئیس کمیته دولتی همکاری‌های نظامی صنعتی جمهوری بلاروس گفت: ایران از گسترش همکاری‌های دفاعی و صنعتی با کشورهای دوست و مستقل استقبال می‌کند و جمهوری بلاروس جایگاه ویژه‌ای در این همکاری‌ها دارد.