ایران از گسترش همکاری‌های دفاعی - صنعتی با بلاروس استقبال می‌کند

وزیر دفاع گفت: ایران از گسترش همکاری‌های دفاعی و صنعتی با کشورهای دوست و مستقل استقبال می‌کند و جمهوری بلاروس جایگاه ویژه‌ای در این همکاری‌ها دارد.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده در دیدار «دیمیتری پانتوس» رئیس کمیته دولتی همکاری‌های نظامی صنعتی جمهوری بلاروس گفت: ایران از گسترش همکاری‌های دفاعی و صنعتی با کشورهای دوست و مستقل استقبال می‌کند و جمهوری بلاروس جایگاه ویژه‌ای در این همکاری‌ها دارد.

«دیمیتری پانتوس» در این دیدار بیان کرد: بر ارتقای همکاری‌های مشترک در زمینه‌های تحقیق و توسعه، تولید تجهیزات دفاعی و تبادل تجربیات صنعتی با ایران تاکید داریم.

