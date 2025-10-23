امیر نصیرزاده:
ایران از گسترش همکاریهای دفاعی - صنعتی با بلاروس استقبال میکند
وزیر دفاع گفت: ایران از گسترش همکاریهای دفاعی و صنعتی با کشورهای دوست و مستقل استقبال میکند و جمهوری بلاروس جایگاه ویژهای در این همکاریها دارد.
«دیمیتری پانتوس» در این دیدار بیان کرد: بر ارتقای همکاریهای مشترک در زمینههای تحقیق و توسعه، تولید تجهیزات دفاعی و تبادل تجربیات صنعتی با ایران تاکید داریم.