خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زینی‌وند خبر داد:

برگزاری نشست با احزاب و گروه‌های سیاسی استان کرمان

برگزاری نشست با احزاب و گروه‌های سیاسی استان کرمان
کد خبر : 1704012
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت:در نشستی که با احزاب و گروه‌های سیاسی استان از همه جناح‌ها داشتیم، شاهد فضای همگرایی خوبی در استان بودیم.

به گزارش ایلنا،علی زینی‌وند صبح پنج‌شنبه اول آبان در حاشیه ادای احترام به شهدای آرمیده در گلزار شهدای کرمان به ویژه سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جمع خبرنگاران، فضای سیاسی استان کرمان را دارای انسجام بالا عنوان‌کرد. 

وی افزود: در نشستی که با احزاب و گروه‌های سیاسی استان از همه جناح‌ها داشتیم، شاهد فضای همگرایی خوبی در استان بودیم. 

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: استان کرمان بدون حاشیه اداره می‌شود و استاندار با اعضای شورای تامین و سایر مسؤلان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعامل بسیار خوبی دارند. 

وی بیان کرد: این فضای همگرایی و انسجام به روند توسعه استان بسیار کمک می‌کند و آرامش ایجاد می‌کند و از این بابت از همه مسؤلان تشکر می‌کنیم. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ