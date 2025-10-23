به گزارش ایلنا،علی زینی‌وند صبح پنج‌شنبه اول آبان در حاشیه ادای احترام به شهدای آرمیده در گلزار شهدای کرمان به ویژه سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جمع خبرنگاران، فضای سیاسی استان کرمان را دارای انسجام بالا عنوان‌کرد.

وی افزود: در نشستی که با احزاب و گروه‌های سیاسی استان از همه جناح‌ها داشتیم، شاهد فضای همگرایی خوبی در استان بودیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: استان کرمان بدون حاشیه اداره می‌شود و استاندار با اعضای شورای تامین و سایر مسؤلان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعامل بسیار خوبی دارند.

وی بیان کرد: این فضای همگرایی و انسجام به روند توسعه استان بسیار کمک می‌کند و آرامش ایجاد می‌کند و از این بابت از همه مسؤلان تشکر می‌کنیم.

