هیچ منطقه وسیعی نمانده که مین روبی نشده باشد

هیچ منطقه وسیعی نمانده که مین روبی نشده باشد
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: همه زمین‌های مین گذاری شده داخل کشور پاکسازی شده است و هیچ منطقه وسیعی نمانده که پاکسازی شود.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ نوذر نعمتی  با اشاره به سازماندهی قرارگاه‌های پاکسازی مین پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان دفاع مقدس ۸ ساله، گفت: این قرارگاه‌ها به ویژه قرارگاه پاکسازی نیروی زمینی ارتش زمین‌هایی که دشمن بعثی مین گذاری کرده بود به سرعت پاکسازی شروع کردند تا این زمین ها به کاربری کشاورزی و مسکونی برگردد.

به گفته جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش درحال حاضر همه زمین‌های مین گذاری شده داخل کشور پاکسازی شده است و هیچ منطقه وسیعی نمانده که پاکسازی شود. 

امیر سرتیپ نوذر نعمتی به اینکه ممکن است مین‌ها در طول زمان به دلیل بارندگی‌ها یا فرسایش‌ها جا به جا شده و به لایه‌های پایین تری از سطح زمین بروند هم اشاره کرد و گفت: قرارگاه پاکسازی نیروی زمینی ارتش در غرب کشور مشغول مین روبی است تا اگر در نقاطی همچنان مین وجود دارد پاکسازی شود. 

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین در پایان این گفت‌وگو اظهار داشت: قرارگاه‌های پاکسازی نیروی زمینی ارتش از دستگاه‌های بروز کاشف برخوردارند، خودرو‌های مین روب قدیمی از رده خارج شده و لباس‌های ضدانفجار قدیمی هم با لباس‌های ایمن‌تر، سبک‌تر و مطابق با فناوری های روز جایگزین شده است.

