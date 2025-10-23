عزیزی:
گروسی اگر از اصول حرفهای پیروی میکرد؛ نه جنگی درمیگرفت نه اعتماد ملتها خدشه دار میشد
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت:انگار آقای گروسی فراموش کردهاند که اگر از اصول فنی و حرفهای خود پیروی میکردند، نه جنگی شکل میگرفت و نه اعتماد ملتها خدشهدار میشد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
عامل توسل به زور در جنگ ۱۲ روزه حالا نگران دیپلماسی شده است!؟
انگار آقای گروسی فراموش کردهاند که اگر از اصول فنی و حرفهای خود پیروی میکردند، نه جنگی شکل میگرفت و نه اعتماد ملتها خدشهدار میشد. کسانی که با سیاست، علم را آلوده کردند، صلاحیت موعظه درباره دیپلماسی را ندارند.