به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

عامل توسل به زور در جنگ ۱۲ روزه حالا نگران دیپلماسی شده است!؟

انگار آقای گروسی فراموش کرده‌اند که اگر از اصول فنی و حرفه‌ای خود پیروی می‌کردند، نه جنگی شکل می‌گرفت و نه اعتماد ملت‌ها خدشه‌دار می‌شد. کسانی که با سیاست، علم را آلوده کردند، صلاحیت موعظه درباره دیپلماسی را ندارند.

